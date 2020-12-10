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اقتصاد

أسعار الرخام المستورد اليوم الخميس 10-12-2020

الخميس 10/ديسمبر/2020 - 01:38 ص
الرخام المستورد
الرخام المستورد
علا العلاف
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رصدت "الدستور" أسعار الرخام بمختلف أنواعه، اليوم الخميس 10-12-2020، داخل معارض ومصانع المنطقة الصناعية الأولى بشق الثعبان، حيث يتم تصنف المنتج في أعمال الديكور من خلال شركات المقاولات المتخصصة المسجلة بالاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء.

وبلغ سعر المتر الطولي لرخام البريشيا الإيطالي من 800 إلى 900 جنيه، يليه الكرارة، حيث سجل سعر المتر من 600 إلى 900 جنيه، وسجل سعر متر رخام سر بيجنت الإيطالي من 700 إلى 800 جنيه.

بينما بلغ سعر رخام البتشينو كلاسيك من 870 إلى 950 جنيهًا، ويتراوح سعر المتر من رخام الإمبراطور الإسباني ما بين 750 إلى 950 جنيهًا، وسجل سعر المتر الطولي أحمر أكنتي الإسباني 800 جنيه للمتر، يليه سعر متر الرخام الأسود الإسباني بقيمة 750 جنيهًا.

وشهد رخام الأمبرادور البناني ارتفاعًا طفيفًا ليصل سعر المتر نحو 800 جنيه، بينما سجل سعر متر الرخام أحمر كنتي تركي المنشأ بقيمة 800 جنيه، ثم سجل سعر الرخام كرارا تركي بقيمة 650 جنيهًا، بينما سجل سعر متر الرخام الأخضر الهندي 800 جنيه، والروز الهندي بقيمة 700 جنيه للمتر.

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