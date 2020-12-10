مالك دنقلا: المقاولات المصرية ثالث أكبر قوة اقتصادية بأفريقيا

قال الدكتور مالك دنقلا، نائب رئيس الاتحاد العربي للمقاولين وعضو لجنة التشييد والبناء بجمعة رجال الأعمال الأفارقة، إن شركات المقاولات المصرية تحتل المركز الثالث كأكبر اقتصاد بالقارة الأفريقية، وذلك بما اكتسبته من خبرات في مشاريع البنية التحتية والتشييد، إذ أنها تعمل بمصر.وأشار "دنقلا"، في تصريحات لـ"الدستور"، إلى أن تلك الشركات يمكنها، بحجم المشاريع التي نفذتها، جذب الشركات الأفريقية المحلية للتقديم لمشاريع البنية التحتية بالقارة، والتي تعد من القارات البكر في مجال مشاريع البنية التحتية.وأكد مالك دنقلا على أهمية الاندماج والمشاركات بين الشركات المصرية والشركات المحلية الأفريقية، بحيث يمكن أن ينجم عنه مصالح متعددة للطرفين تتلخص في خفض التكلفة للمشروع، بالاستفادة من خبرة المقاول المصري، وتقديم العمالة المحلية، وتسيير أعمال المشروع بخبرة المقاول المحلي، ونقل التكنولوجيا من الخارج للداخل، مشيرًا إلى أن هذا النموذج يطرح فوائد عديدة على صناعة التشييد في أفريقيا والتي تعتمد على عوامل عدة لتطويرها.وأوضح نائب رئيس الاتحاد العربي للمقاولين أن هناك عوامل مؤثرة على صناعة التشييد تتمثل في تنظيم القطاع، ونقل التكنولوجيا والعولمة، والمؤشرات الاقتصادية، والشراكة بين القطاعين العام والخاص، والكوادر المهنية والتدريب والتأهيل، وتنظيم القوانين، والشفافية، والتوزيع العادل للمشاريع، والاستثمار الأجنبي المباشر، وتوفر مواد البناء المحلية وإنتاجها، وهجرة الكوادر المدربة، والتعليم الهندسي، والبيئة التنافسية، والبحث، والتطوير، وتوفر البني التحتية للقطاع، حيث توجد 3 عوامل أخرى ترتبط بهذه الشراكات الذكية، وبهذا النموذج يمكن أن يسهم في نمو القارة.