كابوس «كورونا».. شكوك حول تسببه في الإصابة بـ«شلل بيل» ومتلازمة «غيلان باريه»

تشكيك واسع أُثير حول مدى أمان وسلامة لقاح شركة «فايزر» الأمريكية لفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، بعد الإعلان عن موت ستة أشخاص خلال تجارب اللقاح، بالإضافة إلى ظهور أمراض يعتقد أنها آثار جانبية خطيرة له.وأبلغت أربعة حالات ممن تلقوا لقاح شركة «فايزر» الأمريكية خلال المراحل التجريبية داخل الولايات المتحدة، عن إصابتهم بمرض «شلل بيل» وهو شلل نصفي للوجه، متشككين في أن ذلك قد يكون أحد الأثار الجانبية من المصل.كما أثارت تلك الحالات، التي كانت مشاركة بين 21720 شخصا في عمليات تجار اللقاح لدى أمريكا، شكوكا أن يكون مصل فايزر الخاصة بفيروس كورونا المستجد يتسبب في مضاعفات جديدة بين أثاره الجانبية، خاصةً أن دولا بدأت الحصول عليها، فيما أتاحته بريطانيا بشكل فوري إلى مواطنيها.ورفضت هيئة تنظيم الأدوية في بريطانيا المخاوف المتعلقة بشان أمان لقاح فيروس كورونا من شركة فايزر، قائلة إن حالات الإصابة بشلل بيل عادة ما تكون مؤقتة ومعدل الحدوث هذا لا يختلف عن المعدل الذي يحدث في أي مجموعة سكانية عشوائية ليدها.وأوضحت أن معدل إصابة أربعة أشخاص بذلك المرض من بين مجموعة بلغت نحو 22 ألف شخص هو أمر طبيعي، مشيرةً إلى أن هناك ما بين 20 و30 حالة تصاب بذك المرض بين كل 100 ألف شخص سنويا.من جانبها، ذكرت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، في تقريرها عن اللقاح: "الحالات الأربع في مجموعة اللقاح لا تمثل تكرارًا أعلى من المتوقع في عموم المواطنين، وهذا يعني أنه إصابة الحالات ليس مرتبطًا بشكل وثيق بتلقيهم للقاح أو أنه ساهم في تطور حالاتهم".وأكدت الوكالة التنظيمية البريطانية للأدوية ومنتجات الرعاية الصحية أن مظهر السلامة العام للقاح فايزر ضد كورونا يشابه باقية الأمصال الأخرى المستخدمة بشكل روتيني، مشيرًا إلى أنه لم تكن لندن لتسمح بتداول اللقاح إذا لم يتم استيفاء المعايير المتوقعة للسلامة والجودة والفعالية.ورغم ذلك، أعلنت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، اليوم الأربعاء، أنه تم تسجيل وفاة ستة أشخاص خلال عمليات تجارب لقاح فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» الذي صنعته شركة «فايزر» الأمريكية بالتعاون مع شركة "بيونتك" الألماني للأدوية.وأوضحت الإدارة الأمريكية أن المتوفين خلال تجارب تلقي اللقاح كان بسبب السكتة الدماغية وتصلب الشرايين والأزمات القلبية، مشيرةً إلى أن ثلاثة من بين المتوفين تجاوزت أعمارهم الـ55 عاما.وتوفى أحد المتطوعين في تجارب لقاح كورونا، بسكتة قلبية بعد شهرين من تلقي المصل، فيما توفي شخصًا توفى بعد ثلاثة أيام فقط من تلقيه الجرعة الأولى للقاح، إذ أصيب بأمراض تصلب الشرايين والسمنة.وقالت الإدارة الأمريكية: "هناك أربعة أشخاص من المتوفين كانوا من بين المتلقين للقاح وهمي، اثنان منهما بسبب السكتة الدماغة والنوبات القلبية، والاثنين الأخريين ما زال يجرى فحص لأسباب وفاتهما".في السياق ذاته، كشف أطباء في مستشفى جامعة «روتجرز روبرت وود جونسون» الأمريكية أنهم سجلوا إصابة رجل، 54 عاما، بمتلازمة «غيان باريه» وهي اضطراب نادر يصيب الجهاز العصبي، تؤثر على البلع والذراعين والساقين، وربما الجسم بأكمله، وذلك بعد تشخيص إصابته بفيروس كورونا المستجد.وقال الباحثون إنهم وجدوا أن المريض أصيب بمتلازمة «غيلان باريه» مرتين في وقت سابق، موضحين: «لم تكن هذه هي المرة الثالثة التي أصيب فيها بمتلازمة غيلان باريه فقط، لكن نعتقد أن سببها هو إصابته بكوفيد-19».وأوضحت إيرين ماكدونيل المؤلفة المشاركة في البحث وهي طالبة الطب في جامعة «روتجرز روبرت وود جونسون»: «جاء المريض إلى غرفة الطوارئ مع شكاوى من صعوبة البلع التدريجي، ثم أصيب بحمى لمدة ثلاثة أيام، تبعها ضعف في الذراعين والساقين والوجه، وكانت أعراضه أسوأ هذه المرة مما كانت عليه في أوقات الإصابة السابقة».