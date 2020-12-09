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رئيس التحرير التنفيذي
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الثقافة

الأحد.. افتتاح معرض «الأحجية» للفنانة غادة امبارك بالهناجر

الأربعاء 09/ديسمبر/2020 - 11:36 م
الهناجر
الهناجر
آلاء حسن
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تُقيم الفنانة التشكيلية غادة امبارك، معرضها الشخصي الخامس تحت عنوان "الأحجية" يُفتتح يوم الأحد المقبل في السادسة مساءً في قاعة آدم حنين بمركز الهناجر للفنون بدار الأوبرا المصرية، ويستمر حتى يوم ١٨ ديسمبر الجاري، تحت رعاية المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي.

عن المعرض تقول الفنانة غادة امبارك: "يضم ٢٨ لوحة من الحجم الصغير، و١٧ لوحة من الحجم الكبير، تحاكي جميعها حياتنا، ففي حياة كلٌ منَّا أحجية نختلف ونتشابه، نتقابل ونفترق، وأيضًا نتوحد فيها فنظلِم ونُظلم، نجهل ويجهل علينا، بعضنا يكتبها لنفسه ببراعة والبعض يكتبها للآخر.. نبدأها دون إرادتنا وتنتهي أيضًا رغم إرادتنا.. كل واحد هيلاقي قصته الخاصة في لوحة من اللوحات وسيصل كل متلقي رسالة مختلفة دون الأخر وهنا يبدأ الحوار وتبدأ الحكاية."

يذكر أن الفنانة غادة امبارك، تخرجت من كلية الفنون الجميلة بالزمالك، وسافرت إلى اليابان لمدة ثلاث سنوات، واندمجت في أنماط وأنواع مختلفة من الثقافات والفنون، أضاف إلى رصيدها الفكري والبصري، ثم أقامت معرضين في القاهرة عامي ١٩٩١ و١٩٩٢، وفي عام ٢٠١١ سافرت إلى قلب سيناء لتعليم النساء البدويات فن تزيين منازلهن، وفي عام ٢٠١٧ أقامت معرضها الثالث (المهددة بالانقراض) في المدرسة الأمريكية الدولية، وفي نفس العام شاركت في معرض الفن بلا حدود والذي أقيم بمدينة روما في إيطاليا، وأيضًا بينالي فلورنسا الدولي الحادي عشر بإيطاليا، وكان معرضها الرابع (عالآخر) الذي أقيم في المركز الثقافي الدبلوماسي بالزمالك في مارس 2019.

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