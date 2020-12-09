ننشر حركة تداول السفن في ميناء دمياط

أعلنت هيئة ميناء دمياط الأربعاء، أن الميناء تعامل مع 27 سفينة، وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 3878 طنًا تشمل 900 طن كالسيوم فلوريد و2978 طن يوريا.كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 45877 طن تشمل 19944 طن ذرة و1659 خشب زان و8074 طن ابلاكاش و16200 طن خردة، بينما بلغ إجمالى حركة الصادر من الحاويات 350 حاوية مكافئة تشمل خضراوات (طماطم وفاصوليا وبطاطس وخضار مشكل مجمد) وحاصلات زراعية (برسيم وشطة وفول سودانى ولب وسمسم) وفواكة (برتقال ورمان وبلح) يتم تصديرها إلى كل من الإمارات والسعوديه وأمريكا واليابان وهولندا ومالطا وباكستان وسريلانكا وإنجلترا وأندونيسيا.بينما بلغ عدد الحاويات الوارد 1028 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الترانزيت 1851 حاوية مكافئة.ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 139645 طنًا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 9242 طنًا، كما بلغت حركة تداول الشاحنات 3918 شاحنة.