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مصر

فاتورة التليفون الأرضى.. خطوات الاستعلام عن الفاتورة وكيفية السداد

الخميس 10/ديسمبر/2020 - 07:15 ص
التليفون الأرضى
التليفون الأرضى
حسين العمدة
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يبحث المواطنين على مؤشر البحث جوجل على خطوات الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي وكيفية السداد، تنشر «الدستور» كيفية الاستعلام وتسديد الفواتير عبر الرابط الإلكتروني لشركة المصرية للاتصالات وآخر موعد لتسديدها على الإنترنت، حيث يبحث المواطنين المدونين في شركة المصرية للاتصالات عن خطوات الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي وكيفية السداد.

تقدم «الدستور» طريقة الدفع الإلكتروني عبر الإنترنت، وذلك للتسهيل على المواطنين وعدم المعاناة في طرق الدفع، طبقًا لخطة مؤسسات الدولة المعنية بهدف تطوير الخدمات المقدمة للمواطن إلكترونيًا، في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد.

خطوات الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي وكيفية السداد

يقوم المواطن الذي يرغب بالاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضى، بالدخول على الرابط الإلكتروني للشركة المصرية للاتصالات وهو (من هنا)، ويجب على المواطن اتباع الخطوات التالية:

- يتم كتابة رقم التليفون الأرضي.
- ثم كتابة المحافظة التابع لها.
- الضغط على زر دفع الفواتير.
- الضغط على كلمة سداد.

طرق دفع فاتورة التليفون الأرضى

قالت المصرية للاتصالات، إن دفع فاتورة التليفون الأرضى، يتم عن طريق الموقع الإلكتروني للشركة المصرية للاتصالات بالفيزا كارد أو البريد المصري الذي تتوافر فيه خدمات الصرف والإيداع أو خدمات فوري أو فودافون كاش.

كما اتاحت الشركة المصرية للاتصالات الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضى عن طريق الخط الساخن وهو 111، وذلك للتسهيل على خدمة العملاء أو من خلال الصفحة الرسمية للشركة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

سداد فواتير التليفون الأرضي

أكدت شركة المصرية للاتصالات، أنها تمنح الشركة شهرًا تأخير سماح لتسديد الفاتورة عن طريق الدفع الإلكتروني أو التوجه لإحدى فروع الشركة المصرية للاتصالات، والامتناع عن الدفع بعد انتهاء المهلة سيتحول الخط الأرضي إلى استقبال فقط إضافة إلى قطع خدمة الإنترنت إذا كانت تلك الخدمة متوفرة لدي العميل.

وأوضحت أنها ستقوم بعمل غرامة مالية للمواطن في حالة التأخير، بجانب ثمن الفاتورة الأصلية، وإذا لم يقوم المواطن بدفع الفاتورة طبقًا للمهلة المحددة ستقوم الشركة بقطع الخط التليفون الأرضي نهائيًا.

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