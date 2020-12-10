«الزراعة» تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعى محصول المانجو

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع الارشاد الزراعي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول المانجو مراعاتها، خلال شهر ديسمبر.وتمثلت التوصيات التي أعدها معهد بحوث البساتين في الآتي:أولًا: أهم العمليات1- التخلص من السرطانات أسفل منطقة التطعيم في الأشجار حديثة الزراعة التي تم زراعتها في هذا الموسم.2- المحافظة على انتظام الرى خلال موسم الشتاء.3- التخلص من الحشائش الموجودة في المزرعة.4- فحص النموات الحديثة لمقاومة الحشرات الثاقبة الماصة.5- رش أكس كلوريد النحاس 2.5جم بعد إجراء التقليم الأشجار الكبيرة والتخلص من التكتلات والأكاروسات.6- الاهتمام بنظافة النقاطات والفلاتر.7- دهان الجذوع بالبلاستك لحماية الأشجار من أشعة الشمس في باقي الأشجار التي لم يتم دهانها في أكتوبر.8- جمع كل النواشف والتكتلات والحشائش خارج المزرعة لأنها مصدر لوجود خنافس القلف وتقليم الأفرع الجافة والمصابة بخنافس القلف والتخلص منها بالحرقثانيا: تسميدأشجار المانجو التي تروى بالتنقيط:الراية الأولى: 2 لتر حامض فوسفوريك للفدان.الراية الثانية: 2 لتر حامض هيوميك للفدان.الراية الثالثة: 2 لتر حامض نيتريك للفدان.الراية الرابعة: 2 لتر حامض كبرتيك للفدان.الراية الخامسة: 1 لتر حامض اميني للفدان.التسميد الورقى:يتم الرش الورقي بمعدل مرة كل شهر ويكون في حالة ظهور أعراض نقص العناصر على الأشجار ويكرر ويتم كما يأتي:- 600 جم حديد مخلبي+ 600 جم ذنك مخلبى +600 جم منجنيز مخلبى +75جم ماغنسيوم+ 50جم بوركس +250جم يوريا ( لرفع كفائة الامتصاص) 600 لتر ماء.ملحوظة هامة:يتم رش ( 2 كجم سكر + 2 كجم كبريت زراعي + 2 كجم يوريا 600 لتر ماء في 15 12 والهدف منة هو تقليل الإجهاد الواقع على الأشجار نتيجة انخفاض دراجات الحرارة.ثالثا: برنامج الري:ملحوظة هامة هنا في هذا الشهر يتم الري يوم بعد يوم أو يتم الري اليومي ولكن يتم خفض معدلات الري إلى النصف وزيادة الري في حالة انخفاض درجات الحرارة إلى حد الصقيع.السنة الأولى 12 لتر الشجرةالسنة الثانية 15 لتر الشجرةالسنة الثالثة 20 لتر الشجرةالسنة الرابعة 22 لتر الشجرةالسنة الخامسة 29 لتر الشجرةالسنة السادسة 35 لتر الشجرةالسنة السابعة 40 لتر الشجرةبرنامج الرييتم تقسيم الري إلى 3 دفعات في الأسبوع بمعدل 1 ساعة في الرية (3 ساعات ري)، 30 دقيقة ري بدون تسميد و20 دقيقة ري بتسميد و10 دقائق غسيل الشبكة من التسميد مباشرة.رابعا: برنامج المكافحة:أولًا: مقاومة الأمراض الفطرية والحشرية والحيوانية:1- مكافحة المن والتربس والجاسد (نطاط الورق) والحشرات القشرية ومعرفة نوع الحشرة والتعامل معها بالمبيد الحشري المناسب بالنسبة للأشجار الصغيرة والتي لا تحمل ثمار ويتم مقاومتها لمبادة 5% 1.5 سم لترماء + مادة ناشرة لمبادة بودر 12% بمعدل 25 جم 100 لتر ماء + مادة ناشرة- لمبادة أكس بمعدل 250 جم 600لتر ماء - سليكرون 1 سم الترماء + مادة ناشرة -موسبيلاديت 25جم 00ا لتر ماء + مادة ناشرة.2- مكافحة الأكاروسات والتكتلات الزهرية برش فيرتيمك 1سم لتر ماء +مادة ناشرة بمعدل 12 سم لكل لتر ماء.3- بداية مكافحة حفارات وخنافس القلف باستخدام السيديال 3سم لكل لتر + مادة ناشرة 12 سم لكل لتر ماء، اكتلك بمعدل 1.5 سم 1 لتر ماء + مادة ناشرةملحوظة هامة:يتم إضافة 250 جم استيموفول على المبيدات الحشرية لرفع كفائة عملية الامتصاص أو يوريا بمعدل 250جم 600 لتر ماء، ويتم إضافة زيت معدني إلى مبيد الرش بدلا من المادة الناشرة بمعدل 2سم التر ماء.