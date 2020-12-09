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سياسي

«المحامين» تؤجل جلسات حلف اليمين القانونية بسبب كورونا

الأربعاء 09/ديسمبر/2020 - 10:57 م
المحامين
المحامين
محمد جعفر
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قررت النقابة العامة للمحامين، اليوم، تأجيل موعد عقد جلسات حلف اليمين القانونية للمحامين الجدد خريجي كليات الحقوق بالجامعات المصرية، التي كان من المقرر عقدها في شهر ديسمبر الجاري، بناء على توصيات من وزارة الصحة المصرية نتيجة تزايد عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في الموجة الثانية من انتشاره، التي لا تسمح بأي تجمعات، حرصًا على سلامة وصحة شباب المحامين.

وأكد حسين الجمال أمين عام نقابة المحامين، أنه سيتم تحديد موعد آخر لجلسات حلف اليمين في أقرب وقت ممكن عندنا تسمح الظروف بذلك.

يذكر أنه كانت النقابة العامة للمحامين، قد أعلنت عن اعتزامها عقده ثلاث جلسات حلف يمين للمحامين الجدد في أيام ١٦ و٢٠ و٢٣ ديسمبر الجاري بقاعة مؤتمرات اتحاد عمال مصر.

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