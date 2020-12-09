أول تعليق من جيرارد بعد تحطيم صلاح لرقمه القياسي (فيديو)

علّق أسطورة ليفربول ومنتخب إنجلترا السابق، ستيفن جيرارد، على تحطيم الدولي المصري محمد صلاح نجم الريدز رقمه التاريخي في بطولة دوري أبطال أوروبا.





وانتزع محمد صلاح لقب الهداف التاريخي لفريق ليفربول في بطولة دوري أبطال أوروبا من جيرارد بعدما أحرز هدف الريدز في شباك ميتييلاند الدانماركي في ختام دور المجموعات من المسابقة.





وجاء هدف صلاح في الثانية 55 من عمر المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق ليحافظ الريدز على صدارة جدول الترتيب برصيد 13 نقطة.





ورفع محمد صلاح رصيده التهديفي عند 22 هدفا تخطيا ستيفن جيرارد الذي أحرز 21 هدفا في تاريخ المسابقة.





جيرارد علّق على حساب ليفربول عبر انستجرام والذي نشر رقم صلاح متخطيا ستيفن جيرارد وساديو ماني وروبرتو فيرمينو، حيث قال " أحب ذلك مو".





هدف صلاح الذي سجله اليوم جعله أسرع لاعب يسجل في تاريخ ليفربول بالمسابقة الأوروبية أيضا.