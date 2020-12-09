رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 09 ديسمبر 2020 الموافق 24 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

أول تعليق من جيرارد بعد تحطيم صلاح لرقمه القياسي (فيديو)

الأربعاء 09/ديسمبر/2020 - 10:36 م
جريدة الدستور
طباعة
علّق أسطورة ليفربول ومنتخب إنجلترا السابق، ستيفن جيرارد، على تحطيم الدولي المصري محمد صلاح نجم الريدز رقمه التاريخي في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وانتزع محمد صلاح لقب الهداف التاريخي لفريق ليفربول في بطولة دوري أبطال أوروبا من جيرارد بعدما أحرز هدف الريدز في شباك ميتييلاند الدانماركي في ختام دور المجموعات من المسابقة.

وجاء هدف صلاح في الثانية 55 من عمر المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق ليحافظ الريدز على صدارة جدول الترتيب برصيد 13 نقطة.

ورفع محمد صلاح رصيده التهديفي عند 22 هدفا تخطيا ستيفن جيرارد الذي أحرز 21 هدفا في تاريخ المسابقة.

جيرارد علّق على حساب ليفربول عبر انستجرام والذي نشر رقم صلاح متخطيا ستيفن جيرارد وساديو ماني وروبرتو فيرمينو، حيث قال " أحب ذلك مو".

هدف صلاح الذي سجله اليوم جعله أسرع لاعب يسجل في تاريخ ليفربول بالمسابقة الأوروبية أيضا.


موضوعات متعلقة

وفاة الكاتب الكبير نبيل فاروق صاحب سلسلة «رجل المستحيل»

موقع وزارة التربية والتعليم.. تسجيل استمارة الثانوية العامة 2020-2021

إصابة أربعة أسود في حديقة حيوان بكورونا (فيديو)

القبض على المتهم بإلقاء أموال على المواطنين بأوسيم.. ويعترف: «قصدى أتشهر»

الصور

image description

«يوسف» بطل تقليد التدريبات: حلمي تحقق وأعشق «محمد صلاح» (فيديو)

image description

جامعة أسيوط تنظم احتفالا بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد

image description

جامعة أسيوط تقيم ندوة للتوعية بمخاطر الفساد

image description

محافظ الجيزة: نضرب بيد من حديد لمكافحة الفساد

image description

مصرع 4 وإصابة 9 في حادث بدمياط

الأكثر قراءة

مفاجأة حول وفاة 6 أشخاص شاركوا في تجارب لقاح فايزر

حبس والد وزوج «طفلة الهرم المنتحرة».. والنيابة تكشف التفاصيل

«الصحة» تحذر: لا تستخدم الكمامة مرتين أو تضعها على ذقنك

القبض على المتهم بإلقاء أموال على المواطنين بأوسيم.. ويعترف: «قصدى أتشهر»

إنفوجراف

image description

4 نصائح غذائية لتقوية مناعة الجسم (إنفوجراف)

image description

مومياوات ملكية فى شوارع القاهرة (إنفوجراف)

image description

احذروا الإغلاق.. 9 عوامل تمنعكم من الصلاة في المساجد (إنفوجراف)

image description

«رحلتنا واحدة».. قصة حب معز مسعود وحلا شيحة (إنفوجراف)

نجم الساعة

اليوم.. الحكم على محسن السكري في «غسل الأموال»

منوعات

تعليق تركي آل الشيخ على وفاة نبيل فاروق

مواعيد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2020 لموظفي الدولة

رابط الاستعلام عن فاتورة المياه لشهر ديسمبر 2020

امرأة تنجو من السقوط في «نافثة بركانية»

أيام زمان

«انهارت أمي وبكت».. كيف خدع عماد حمدي عائلة نبيل فاروق؟

«حكاية برلنتي 3»| حدث تصفيق وصفير.. اعترافات الفنانة الراحلة عن أول مشهد إغراء بحياتها

«أديب حرفته الصحافة».. فتحي غانم يكشف سر ارتباطه بصاحبة الجلالة

صاحب «الضربة القاضية».. حكايات الحب والرفض بين صلاح حافظ ونجوم الفن

مقالات الرأي
ماجد حبته
يقتلون الإنسان دفاعًا عن حقوقه!
صفوت البياضي
الشفافية.. الطريق لمستقبل أفضل
جلال حمام
البناء يسابق معديات الموت فى النيل
أحمد بهاء الدين شعبان
محنة الكائن السيبرانى
المزيد

الثقافة

صدور الترجمة العربية لرواية «موكب الظلال» عن دار تنمية

فى حوار لم يُنشر.. نبيل فاروق يكشف عن رأيه فى أحمد مراد

أشرف توفيق ناعيًا نبيل فاروق: «خسرنا عبقرية نادرة»

أبرزهم أدهم صبري.. 3 شخصيات حقيقية من «رجل المستحيل» لـ نبيل فاروق