شكري يكشف موقف مصر من المصالحة مع قطر

كشف السفير سامح شكري وزير الخارجية، عن موقف مصر بشأن المصالحة مع دولة قطر، قائلا: «الدول الأربع تضررت من سياسيات قطر، وعلاقات مصر مبنية على التضامن والدعم التبادل، والسعودية والإمارات والبحرين كانت لها مطالب».وأضاف شكري في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد: «نثمن جهود المغفور له الشيخ صباح، أمير الكويت الراحل، والأمير نواف الأحمد، أمير الكويت، والحكومة الكويتية في محاولة التوصل إلى توافق، وإذا كانت هناك إرادة سياسية ونية صادقة فمصر دائما تسعى إلى التوافق وعلاقات الإخوة التي يجب أن تربط بين الدول العربية».