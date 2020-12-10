رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 10 ديسمبر 2020 الموافق 25 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

أسعار بورصة الدواجن اليوم الخميس 10-12-2020

الخميس 10/ديسمبر/2020 - 03:51 ص
الدواجن
الدواجن
حسين العمدة
طباعة
يبحث المواطنون على مؤشر البحث جوجل عن أسعار الدواجن بشكل يومي، وتنشر «الدستور» تقرير يومي عن أسعار بورصة الدواجن داخل الأسواق المصرية، حيث تختلف أسعار الدواجن يوميًا بكافة أنواعها في السوق المصرية حسب المتغيرات، وأسعار الأعلاف التي تستخدمها المزارع لتغذية الدواجن.

أسعار بورصة الدواجن في الأسواق اليوم الخميس الموافق 10-12-2020

يتراوح سعر كيلو الفراخ البلدي بين 36 إلى 36.50 جنيه، فيما سجل سعر كيلو الفراخ البيضاء بين 21.50 إلى 22 جنيه، ويتراوح سعر كيلو أمهات الدواجن البيضاء بين 15.50 و16 جنيها، أما بلغ سعر كيلو الفراخ الساسو بين 27.50 إلى 28 جنيها.

أسعار الكتاكيت اليوم

يتراوح سعر الكتكوت "الأبيض" بين 4 إلى 4.75 جنيه الذي يبلغ من العمر يوم واحد، وسجل الكتكوت "ساسو" الذي يبلغ من العمر يوم واحد بين 2.75 إلى 3.25 جنيه، وبلغ سعر الكتكوت البلدي الذي يبلغ من العمر يوم واحد بين 3 إلى 3.25 جنيه.

سعر كرتونة البيض اليوم

سجل سعر كرتونة البيض البلدي بين 33.50 إلى 34 جنيها، وبلغ سعر كرتونة البيض الأبيض 30.50 إلى 31 جنيها، فيما بلغ سعر كرتونة البيض الأحمر بين 30.50 إلى 31 جنيها، وبلغ سعر لحم الأرانب ليتراوح بين 35 إلى 38 جنيها، أما أسعار البط المسكوفي بلغت بين 30 إلى 30.25 جنيه، وسعر لحم البط مولارد 22 إلى 22.50 جنيه.

ووفقًا لإحصائيات الغرفة التجارية للثروة الداجنة بالقاهرة، فإن مصر تنتج سنويًا نحو 1.6 مليار طائر، وهو ما يحقق الاكتفاء الذاتي للمواطنين بنسبة 95%، ورغم هذا تحتاج السوق إلى استيراد 5% وهي نسبة ضعيفة للغاية مقارنة بالسنوات الماضية، حيث انخفضت بورصة أسعار الدواجن بنسبة تتجاوز الـ40%، في حين أن مصر تنتج حوالي مليار دجاجة سنويًا، 30% منها إنتاج ريفي، بالإضافة إلى 125 مليون دجاجة سنويًا إنتاج بلدي، بينما ارتفع إنتاج مصر من البيض إلى 13 مليار بيضة سنويًا، ليبلغ نصيب الفرد منها 130 بيضة.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

تفاصيل تسجيل استمارة التقدم للامتحان الالكتروني 2021 للصف الأول الثانوي.. الرابط والخطوات

رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي

وفاة الكاتب الكبير نبيل فاروق صاحب سلسلة «رجل المستحيل»

كورونا.. الأزهر يعلن عودة الإجازات الاستثنائية والتناوب 3 أيام أسبوعيًا

الصور

image description

محمود يبتكر غربال الكتروني لتنقية التقاوي بالوادي الجديد

image description

«يوسف» بطل تقليد التدريبات: حلمي تحقق وأعشق «محمد صلاح» (فيديو)

image description

جامعة أسيوط تنظم احتفالا بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد

image description

جامعة أسيوط تقيم ندوة للتوعية بمخاطر الفساد

image description

محافظ الجيزة: نضرب بيد من حديد لمكافحة الفساد

الأكثر قراءة

مفاجأة حول وفاة 6 أشخاص شاركوا في تجارب لقاح فايزر

شكري يكشف موقف مصر من المصالحة مع قطر

«الصحة» تحذر: لا تستخدم الكمامة مرتين أو تضعها على ذقنك

القبض على المتهم بإلقاء أموال على المواطنين بأوسيم.. ويعترف: «قصدى أتشهر»

إنفوجراف

image description

4 نصائح غذائية لتقوية مناعة الجسم (إنفوجراف)

image description

مومياوات ملكية فى شوارع القاهرة (إنفوجراف)

image description

احذروا الإغلاق.. 9 عوامل تمنعكم من الصلاة في المساجد (إنفوجراف)

image description

«رحلتنا واحدة».. قصة حب معز مسعود وحلا شيحة (إنفوجراف)

نجم الساعة

اليوم.. الحكم على محسن السكري في «غسل الأموال»

منوعات

تفشى فيروس كورونا بسجن أمريكى

فوز مانشستر سيتى على مارسيليا ليتأهل لدور الـ16 لدورى الأبطال

أجويرو يهز الشباك فى فوز مانشستر سيتى على مرسيليا

أتليتكو مدريد يتأهل لدور الـ16 بدورى أبطال أوروبا

أيام زمان

سر 8 أغسطس.. نبيل فاروق يتحدث عن أهم أيام حياته

«انهارت أمي وبكت».. كيف خدع عماد حمدي عائلة نبيل فاروق؟

حكاية برلنتي 5: لماذا رفضت برلنتي عبد الحميد عروض السينما العالمية؟

«حكاية برلنتي 4»: أنيس منصور وأحمد بهاء الدين.. كبار المثقفين في صالون الفنانة برلنتي عبد الحميد

مقالات الرأي
ماجد حبته
يقتلون الإنسان دفاعًا عن حقوقه!
صفوت البياضي
الشفافية.. الطريق لمستقبل أفضل
جلال حمام
البناء يسابق معديات الموت فى النيل
أحمد بهاء الدين شعبان
محنة الكائن السيبرانى
المزيد

الثقافة

فى ليلة رحيل رجل المستحيل.. كتاب ونقاد عن نبيل فاروق: حالة خاصة لجيلنا

منهم مدرسة الألعاب.. شخصيات كانت وراء توجه نبيل فاروق للكتابة

فرقة بالية القاهرة تستهل احتفالات الأوبرا بالكريسماس

قريبا.. صدور كتاب «صرخة نوح» عن مؤسسة أخبار اليوم