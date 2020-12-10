سعر الريال السعودى اليوم الخميس 10- 12-2020
الخميس 10/ديسمبر/2020 - 08:04 ص
منة سالمطباعة
يرصد لكم موقع «الدستور» في ضوء خدماته المتنوعة سعر الريال السعودي اليوم الخميس 10- 12-2020 مقابل الجنيه المصري في الأسواق المحلية المصرية، حسبما أفادت التعاملات الصباحية في عدد من البنوك العاملة.
محليًا، نرصد لكم في هذا التقرير سعر تداول الريال السعودي بالأسواق المحلية المصرية في مواجهة الجنيه المصري.
على المستوى المحلي، يواصل الريال السعودي استقراره اليوم، وبلغ متوسط سعر صرفه في الأسواق المحلية المصرية 4.15 جنيه للشراء و4.18 جنيه للبيع، حسبما أفادت التقارير الأخيرة للبنوك العاملة بالسوق المصري.
4.15 جنيه للشراء.
4.18 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري
4.07 جنيه للشراء.
4.18 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودي في بنك مصر
4.07 جنيه للشراء.
4.18 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودي في بنك البركة
4.06 جنيه للشراء.
4.21 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودي في قناة السويس
4.13 جنيه للشراء.
4.18 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي
4.08 جنيه للشراء.
4.18 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية
4.08 جنيه للشراء
4.18 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي cib
4.07 جنيه للشراء.
4.18 جنيه للبيع.
ويتكون من 100 هللة، والعملات الورقية عبارة عن «5 ريالات، 10 ريالات، 50 ريالًا، 100 ريال، 500 ريال»، والعملات المعدنية عبارة عن: «1 هللة، 5 هللات، 10 هللات، 25 هللة، 50 هللة، 1 ريال، 2 ريال».
يشار إلى أن الريال السعودي مغطى بالذهب، وقابل للتحويل إلى العملات الأجنبية، ولا توجد قيود على عمليات التحويل النقدي من وإلى المملكة، ويعادل الدولار الأمريكي 3.75 ريال، كما يأتي تصنيف المملكة العربية السعودية مدعومًا بسياسة نقدية محكمة تحافظ على مصداقية ربط سعر الصرف والاستقرار المالي والاقتصادي الكلي.
محليًا، نرصد لكم في هذا التقرير سعر تداول الريال السعودي بالأسواق المحلية المصرية في مواجهة الجنيه المصري.
على المستوى المحلي، يواصل الريال السعودي استقراره اليوم، وبلغ متوسط سعر صرفه في الأسواق المحلية المصرية 4.15 جنيه للشراء و4.18 جنيه للبيع، حسبما أفادت التقارير الأخيرة للبنوك العاملة بالسوق المصري.
سعر الريال السعودي اليوم الخميس 10- 12-2020سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري
4.15 جنيه للشراء.
4.18 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري
4.07 جنيه للشراء.
4.18 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودي في بنك مصر
4.07 جنيه للشراء.
4.18 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودي في بنك البركة
4.06 جنيه للشراء.
4.21 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودي في قناة السويس
4.13 جنيه للشراء.
4.18 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي
4.08 جنيه للشراء.
4.18 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية
4.08 جنيه للشراء
4.18 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي cib
4.07 جنيه للشراء.
4.18 جنيه للبيع.
ويتكون من 100 هللة، والعملات الورقية عبارة عن «5 ريالات، 10 ريالات، 50 ريالًا، 100 ريال، 500 ريال»، والعملات المعدنية عبارة عن: «1 هللة، 5 هللات، 10 هللات، 25 هللة، 50 هللة، 1 ريال، 2 ريال».
يشار إلى أن الريال السعودي مغطى بالذهب، وقابل للتحويل إلى العملات الأجنبية، ولا توجد قيود على عمليات التحويل النقدي من وإلى المملكة، ويعادل الدولار الأمريكي 3.75 ريال، كما يأتي تصنيف المملكة العربية السعودية مدعومًا بسياسة نقدية محكمة تحافظ على مصداقية ربط سعر الصرف والاستقرار المالي والاقتصادي الكلي.