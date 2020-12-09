«المؤتمر الدائم للمرأة» ينظم ندوة بختام حملته لمناهضة العنف ضد المرأة

نظم المؤتمر الدائم للمرأة العاملة بدار الخدمات النقابية والعمالية، ندوة فنية اليوم الأربعاء، وذلك في إطار حملة الـ16 يوما؛ للاحتفال والتذكير باليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة.وفي إطار الاستعداد لختام حملة الـ16 يوما الخاصة باليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، بمشاركة دار الخدمات النقابية والعمالية على مدار 16 يوما، نظم المؤتمر ندوة فنية عرض من خلالها فيلم "في زمن الفراشات" الذي يحكي قصة اختيار تاريخ 25 نوفمبر ليكون اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، حيث يقدم الفيلم بطلات هذا التاريخ "الفراشات"، كما كانوا يسمونهن وكيف كافحن من أجل حرية بلادهن ودفعن ثمن حريتهن ليصبح يوم وفاتهن يومًا يحتفل به العالم بكامله تخليدًا لذكراهن، وتناهض فراشات مصر العنف والتحرش في عالم العمل وتطالب بحقوقهن في بيئة عمل آمنة من خلال تصديق الحكومة المصرية على الاتفاقية الدولية الصادرة عن منظمة العمل الدولية رقم 190 لعـام 2019 والتي تناهض العنف والتحرش في عالم العمل.