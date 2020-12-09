رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 09 ديسمبر 2020 الموافق 24 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«المؤتمر الدائم للمرأة» ينظم ندوة بختام حملته لمناهضة العنف ضد المرأة

الأربعاء 09/ديسمبر/2020 - 10:26 م
العنف ضد المرأة
العنف ضد المرأة
دعاء جابر
طباعة
نظم المؤتمر الدائم للمرأة العاملة بدار الخدمات النقابية والعمالية، ندوة فنية اليوم الأربعاء، وذلك في إطار حملة الـ16 يوما؛ للاحتفال والتذكير باليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة.

وفي إطار الاستعداد لختام حملة الـ16 يوما الخاصة باليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، بمشاركة دار الخدمات النقابية والعمالية على مدار 16 يوما، نظم المؤتمر ندوة فنية عرض من خلالها فيلم "في زمن الفراشات" الذي يحكي قصة اختيار تاريخ 25 نوفمبر ليكون اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، حيث يقدم الفيلم بطلات هذا التاريخ "الفراشات"، كما كانوا يسمونهن وكيف كافحن من أجل حرية بلادهن ودفعن ثمن حريتهن ليصبح يوم وفاتهن يومًا يحتفل به العالم بكامله تخليدًا لذكراهن، وتناهض فراشات مصر العنف والتحرش في عالم العمل وتطالب بحقوقهن في بيئة عمل آمنة من خلال تصديق الحكومة المصرية على الاتفاقية الدولية الصادرة عن منظمة العمل الدولية رقم 190 لعـام 2019 والتي تناهض العنف والتحرش في عالم العمل.

موضوعات متعلقة

كورونا.. الأزهر يعلن عودة الإجازات الاستثنائية والتناوب 3 أيام أسبوعيًا

إصابة أربعة أسود في حديقة حيوان بكورونا (فيديو)

بالرقم القومى.. خطوات الاستعلام عن الرقم التأمينى

استشهاد وإصابة 6 ضباط وجندي نتيجة للأعمال القتالية الباسلة بسيناء

الصور

image description

«يوسف» بطل تقليد التدريبات: حلمي تحقق وأعشق «محمد صلاح» (فيديو)

image description

جامعة أسيوط تنظم احتفالا بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد

image description

جامعة أسيوط تقيم ندوة للتوعية بمخاطر الفساد

image description

محافظ الجيزة: نضرب بيد من حديد لمكافحة الفساد

image description

مصرع 4 وإصابة 9 في حادث بدمياط

الأكثر قراءة

مفاجأة حول وفاة 6 أشخاص شاركوا في تجارب لقاح فايزر

حبس والد وزوج «طفلة الهرم المنتحرة».. والنيابة تكشف التفاصيل

«الصحة» تحذر: لا تستخدم الكمامة مرتين أو تضعها على ذقنك

القبض على المتهم بإلقاء أموال على المواطنين بأوسيم.. ويعترف: «قصدى أتشهر»

إنفوجراف

image description

4 نصائح غذائية لتقوية مناعة الجسم (إنفوجراف)

image description

مومياوات ملكية فى شوارع القاهرة (إنفوجراف)

image description

احذروا الإغلاق.. 9 عوامل تمنعكم من الصلاة في المساجد (إنفوجراف)

image description

«رحلتنا واحدة».. قصة حب معز مسعود وحلا شيحة (إنفوجراف)

نجم الساعة

اليوم.. الحكم على محسن السكري في «غسل الأموال»

منوعات

تعليق تركي آل الشيخ على وفاة نبيل فاروق

مواعيد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2020 لموظفي الدولة

رابط الاستعلام عن فاتورة المياه لشهر ديسمبر 2020

امرأة تنجو من السقوط في «نافثة بركانية»

أيام زمان

«انهارت أمي وبكت».. كيف خدع عماد حمدي عائلة نبيل فاروق؟

«حكاية برلنتي 3»| حدث تصفيق وصفير.. اعترافات الفنانة الراحلة عن أول مشهد إغراء بحياتها

«أديب حرفته الصحافة».. فتحي غانم يكشف سر ارتباطه بصاحبة الجلالة

صاحب «الضربة القاضية».. حكايات الحب والرفض بين صلاح حافظ ونجوم الفن

مقالات الرأي
ماجد حبته
يقتلون الإنسان دفاعًا عن حقوقه!
صفوت البياضي
الشفافية.. الطريق لمستقبل أفضل
جلال حمام
البناء يسابق معديات الموت فى النيل
أحمد بهاء الدين شعبان
محنة الكائن السيبرانى
المزيد

الثقافة

صدور الترجمة العربية لرواية «موكب الظلال» عن دار تنمية

فى حوار لم يُنشر.. نبيل فاروق يكشف عن رأيه فى أحمد مراد

أشرف توفيق ناعيًا نبيل فاروق: «خسرنا عبقرية نادرة»

أبرزهم أدهم صبري.. 3 شخصيات حقيقية من «رجل المستحيل» لـ نبيل فاروق