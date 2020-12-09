البنتاجون سيحصل على 44 ألف جرعة أولية من لقاح كورونا

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، اليوم الأربعاء، أنها ستحصل على 44000 جرعة أولية من لقاح كورونا، وسيكون مقدمو الرعاية الصحية وموظفو الدعم في طليعة من سيتلقونه.ووفقًا لما نقلته شبكة "روسيا اليوم" عن صحيفة "ذا هيل" الأمريكية، فإن مساعد وزير الدفاع للشؤون الصحية توماس ماكافري، أكد أن لقاح "فايزر" سيصبح متوفرا "في وقت مبكر من الأسبوع المقبل للاستخدام الفوري".وأوضح أنه في المرحلة الأولى من بدء التشغيل، التي أطلق عليها البنتاجون "الطيار الخاضع للرقابة"، سيتلقى اللقاح مقدمو الرعاية الصحية وموظفو الدعم والمقيمون وموظفو مرافق الرعاية التابعة لوزارة الدفاع، وغيرهم من العاملين الأساسيين والمستفيدين المعرضين لمخاطر عالية، والذي يعتمد على إرشادات مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها CDC.