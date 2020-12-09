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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

واشنطن تعتزم توسيع «قانون قيصر» ليشمل غير السوريين

الأربعاء 09/ديسمبر/2020 - 10:45 م
جويل رايبورن
جويل رايبورن
عبير سليم
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أعلن المبعوث الأمريكي لشئون سوريا جويل رايبورن، اليوم الأربعاء، اعتزام الولايات المتحدة توسيع سريان "قانون قيصر" الخاص بالعقوبات ضد السلطات السورية، ليشمل في القريب العاجل غير السوريين.

وقال رايبورن في تصريحات نقلتها وكالة "تاس" الروسية، إنه قد تفرض عقوبات على مواطنين روس وجهات روسية بموجب "قانون قيصر".

يذكر أن "قانون قيصر" دخل حيز التنفيذ في 17 يونيو الماضي، بهدف حرمان الرئيس السوري بشار الأسد من أي فرصة لتحويل النصر العسكري الذي حققه على الأرض إلى رأسمال سياسي لتكريس وتعزيز فرص بقائه في السطلة الى أجل غير مسمى.

كذلك يهدف القانون إلى زيادة العزلة المالية والاقتصادية والسياسية التي يعاني منها الأسد ومحاصرة ومعاقبة حلفائه بغية إجباره على القبول بالحل السياسي للأزمة السورية على أساس قرار مجلس الأمن 2254.

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