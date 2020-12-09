فيلم Limbo لـ أمير المصرى «كامل العدد» بـ«القاهرة السينمائى»

استقبل جمهور مهرجان القاهرة السينمائي الدولي العرض الأول عربيًا لفيلم Limbo بحفاوة بالغة، حيث حظى الفيلم على عرض كامل العدد ضمن منافسته المسابقة الرسمية، وسط حضور بعض صنّاع الفيلم وبطله النجم أمير المصري الذي يتواجد للمرة الثانية على التوالي في المهرجان بعد أن شارك الدورة الماضية بفيلمه الدانمركي Danial.ونال أمير المصري وفيلم limbo تصفيقًا حادًا بعد انتهائه وإشادات من ليلى علوى وإلهام شاهين وبشرى وغيرهن.ولعدم قدرة المخرج بين شارلوك الحضور قام أمير بالاتصال به ونال هتاف الحاضرين الذين أثنوا على الفيلم.ومؤخرا اختارت منظمة جوائز السينما المستقلة البريطانية (BIFA) النجم أمير المصري في القائمة القصيرة لجائزة أفضل ممثل عن فيلم Limbo بعد الأداء الاستثنائي الذي قدمه في الفيلم، ليتنافس على الجائزة مع النجم المخضرم أنتوني هوبكنز، والنجوم كوزمو جارفيس، سوبيه دريسيو، ريز أحمد، النجاح الذي لاقاه الفيلم دفعه للمشاركة العديد من المهرجانات السينمائية الدولية مثل مهرجان كان السينمائي، مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، بجانب حصوله على جائزة لجنة تحكيم الشباب من مهرجان سان سباستيان السينمائي.ويعتبر ذلك الترشيح امتدادًا لسطوع موهبة النجم بالمملكة المتحدة والشرق والأوسط، حيث اختارته مؤخرًا قائمة بافتا (الأكاديمية البريطانية لفنون السينما والتليفزيون) ضمن أفضل المواهب الصاعدة لعام 2020، ليصبح أمير المصري أول نجم من أصول مصرية ينضم إلى هذه القائمة بعد رصيد حافل من الأعمال الأجنبية، حيث قدّم 24 عملًا أجنبيًا، منذ عام 2013.وحاز فيلم Limbo على العديد من الإشادات النقدية، حيث كتبت مجلة Varitey "لقد آمن المخرج شارلوك بقدرات النجم البريطاني المصري أمير المصري، الذي تمكّن من نقل طبقات من الصدمة القابعة خلف شخصيته، ليخرج بفيلم متوازن ما بين المرح والغضب بفضل الأداء التمثيلي القوي"، وكتبت مجلة Hollywood Reporter "قدم النجم أمير المصري، الموهبة البريطانية المصرية الصاعدة، أداءً عاطفيًا هادئًا في شخصية عمر بفيلم Limbo"، وكتبت The Guardian "الأكثر دراماتيكية في الفيلم هو أداء شخصية عمر، فقد تمكّن أمير المصري من نقل مشاعر الخوف والتردد من العزف على العود في ظل تلك الأزمات".وتدور أحداث فيلم Limbo حول شخصية عمر، شاب موسيقى وله مستقبل واعد، يبتعد عن أسرته السورية إلى جزيرة أسكتلندية في انتظار نتيجة طلب اللجوء، الفيلم يكشف كيف هو مؤثر تعدد الثقافات من خلال معاناة الأمل لأحد اللاجئين.أمير المصري هو ممثل مصري بريطاني، حصل على العديد من الجوائز وتعاون مع أكبر نجوم السينما العالمية مثل توم هيدلستون، هيو لوري، أوليفيا كولمان ووودي هارلسون، وُلد في القاهرة ونشأ في لندن، قدّم في مصر فيلمين حققا نجاحًا باهرًا وهما رمضان مبروك أبوالعلمين حمودة والثلاثة يشتغلونها.أكمل دراسته في لندن ليتخرّج من أكاديمية LAMDA، ويبدأ مشواره الفني بأعمال مثل Rosewater) 2014)، وبعدها حصل على فرصة البطولة في عدة أعمال ليثبت نفسه أمام الجمهور والنقاد كموهبة بريطانية ناشئة.في عام 2016، انفجرت موهبته التمثيلية في مسلسل The Night Manager، حيث تعاون مع النجوم الذين ذكرناهم سلفًا، وفي 2017 تعاون مع النجم وودي هارلسون في فيلمه الأمريكي Lost in London، وفي نفس العام قدم مسلسل The State المرشح لجائزة البافتا كـأفضل مسلسل قصير، وبشخصية إبراهيم شارك في المسلسل التليفزيوني Tom Clancy's Jack Ryan المُرشّح لـ 3 جوائز إيمز برايم تايم، ثم مسلسل Informer المُرشح لجائزة البافتا كأفضل مسلسل درامي.ومن أبرز أعماله بطولته لفيلم المحارب العربي، وهو أول فيلم روائي طويل إنتاج أمريكي سعودي، وتعتبر مشاركته في فيلم Star Wars: Episode IX - The Rise of Skywalker إحدى أبرز خطواته السينمائية، ويُعرض له حاليًا مسلسل Industry على منصة HBO، وينافس حاليًا بفيلمه Limbo في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، بعد عرضه بـمهرجان كان السينمائي، وحصوله على جائزة لجنة تحكيم الشباب من مهرجان سان سباستيان.