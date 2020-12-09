رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 09 ديسمبر 2020 الموافق 24 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

بالأسماء.. مصابو تصادم سيارتين في منطقة النقب بالوادي

الأربعاء 09/ديسمبر/2020 - 10:00 م
مصابو تصادم سيارتين
مصابو تصادم سيارتين
محمد مهدي
طباعة
أصيب، مساء اليوم الأربعاء، 22 شخصًا جراء تصادم سيارتي ميكروباص بمنطقة النقب بالقرب من الكيلو 65 بطريق الخارجة - أسيوط، حيث تم الدفع بسيارات الإسعاف لمكان الحادث ونقل المصابين إلى مستشفى الخارجة العام.

تبين أن المصابين هم: ناصر محمد على 38 سنة، فرحات آدم حسين 60 سنة، محمد على البري 23 سنة، أحمد هاشم محمد 32 سنة، أحمد يسري محمد 22 سنة، طارق علاء أحمد 26 سنة، سيد علي سباعي 32 سنة مستشار بهيئة قضايا الدولة، عمار بسام حجازى 25 سنة ضابط شرطة، ومحمود كرم عبدالمحسن 42 سنة معاون شرطة، أيمن محمد محمود 19 سنة، عبدالرحمن عيد حسين 38 سنة، خليفة مصطفى وصفي 35 سنة، حمودة زارع عبدالمقصود 35 سنة، يوسف مصطفى وصفى 21 سنة، ريمون عزت حسني 31 سنة، نور الدين مجدي 24 سنة، السيد محمد قريشي 30 سنة، منصور عبد الموجود حسن 18 سنة، عبدالرحمن سيد إبراهيم 24 سنة، أحمد محمد على 21 سنة، والسيد ناصر سليمان 23 سنة.

تم تحرير محضر بالواقعة وإبلاغ النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.


موضوعات متعلقة

للطلاب و المعلمين.. خطوات تسجيل دخول الحساب الإلكتروني الموحد office 365.emis.gov.eg

القبض على المتهم بإلقاء أموال على المواطنين بأوسيم.. ويعترف: «قصدى أتشهر»

«الصحة» تحذر: لا تستخدم الكمامة مرتين أو تضعها على ذقنك

ضبط سيارتين محملتين بـ 8 أطنان من خام الذهب بأسوان

الصور

image description

«يوسف» بطل تقليد التدريبات: حلمي تحقق وأعشق «محمد صلاح» (فيديو)

image description

جامعة أسيوط تنظم احتفالا بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد

image description

جامعة أسيوط تقيم ندوة للتوعية بمخاطر الفساد

image description

محافظ الجيزة: نضرب بيد من حديد لمكافحة الفساد

image description

مصرع 4 وإصابة 9 في حادث بدمياط

الأكثر قراءة

مفاجأة حول وفاة 6 أشخاص شاركوا في تجارب لقاح فايزر

حبس والد وزوج «طفلة الهرم المنتحرة».. والنيابة تكشف التفاصيل

«الصحة» تحذر: لا تستخدم الكمامة مرتين أو تضعها على ذقنك

القبض على المتهم بإلقاء أموال على المواطنين بأوسيم.. ويعترف: «قصدى أتشهر»

إنفوجراف

image description

4 نصائح غذائية لتقوية مناعة الجسم (إنفوجراف)

image description

مومياوات ملكية فى شوارع القاهرة (إنفوجراف)

image description

احذروا الإغلاق.. 9 عوامل تمنعكم من الصلاة في المساجد (إنفوجراف)

image description

«رحلتنا واحدة».. قصة حب معز مسعود وحلا شيحة (إنفوجراف)

نجم الساعة

اليوم.. الحكم على محسن السكري في «غسل الأموال»

منوعات

تعليق تركي آل الشيخ على وفاة نبيل فاروق

مواعيد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2020 لموظفي الدولة

رابط الاستعلام عن فاتورة المياه لشهر ديسمبر 2020

امرأة تنجو من السقوط في «نافثة بركانية»

أيام زمان

«انهارت أمي وبكت».. كيف خدع عماد حمدي عائلة نبيل فاروق؟

«حكاية برلنتي 3»| حدث تصفيق وصفير.. اعترافات الفنانة الراحلة عن أول مشهد إغراء بحياتها

«أديب حرفته الصحافة».. فتحي غانم يكشف سر ارتباطه بصاحبة الجلالة

صاحب «الضربة القاضية».. حكايات الحب والرفض بين صلاح حافظ ونجوم الفن

مقالات الرأي
ماجد حبته
يقتلون الإنسان دفاعًا عن حقوقه!
صفوت البياضي
الشفافية.. الطريق لمستقبل أفضل
جلال حمام
البناء يسابق معديات الموت فى النيل
أحمد بهاء الدين شعبان
محنة الكائن السيبرانى
المزيد

الثقافة

صدور الترجمة العربية لرواية «موكب الظلال» عن دار تنمية

فى حوار لم يُنشر.. نبيل فاروق يكشف عن رأيه فى أحمد مراد

أشرف توفيق ناعيًا نبيل فاروق: «خسرنا عبقرية نادرة»

أبرزهم أدهم صبري.. 3 شخصيات حقيقية من «رجل المستحيل» لـ نبيل فاروق