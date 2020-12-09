بالأسماء.. مصابو تصادم سيارتين في منطقة النقب بالوادي

تم تحرير محضر بالواقعة وإبلاغ النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.





أصيب، مساء اليوم الأربعاء، 22 شخصًا جراء تصادم سيارتي ميكروباص بمنطقة النقب بالقرب من الكيلو 65 بطريق الخارجة - أسيوط، حيث تم الدفع بسيارات الإسعاف لمكان الحادث ونقل المصابين إلى مستشفى الخارجة العام.تبين أن المصابين هم: ناصر محمد على 38 سنة، فرحات آدم حسين 60 سنة، محمد على البري 23 سنة، أحمد هاشم محمد 32 سنة، أحمد يسري محمد 22 سنة، طارق علاء أحمد 26 سنة، سيد علي سباعي 32 سنة مستشار بهيئة قضايا الدولة، عمار بسام حجازى 25 سنة ضابط شرطة، ومحمود كرم عبدالمحسن 42 سنة معاون شرطة، أيمن محمد محمود 19 سنة، عبدالرحمن عيد حسين 38 سنة، خليفة مصطفى وصفي 35 سنة، حمودة زارع عبدالمقصود 35 سنة، يوسف مصطفى وصفى 21 سنة، ريمون عزت حسني 31 سنة، نور الدين مجدي 24 سنة، السيد محمد قريشي 30 سنة، منصور عبد الموجود حسن 18 سنة، عبدالرحمن سيد إبراهيم 24 سنة، أحمد محمد على 21 سنة، والسيد ناصر سليمان 23 سنة.