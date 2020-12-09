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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

غدًا.. نظر استئناف هدير الهادى على حكم حبسها عامين

الأربعاء 09/ديسمبر/2020 - 10:04 م
هدير الهادى
هدير الهادى
عادل عبد العال
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تنظر محكمة جنح مستأنف القاهرة الجديدة، غدًا الخميس، الاستئناف المقدم من هدير الهادى على حكم حبسها سنتين وغرامة 100 ألف جنيه.

وكانت قضت محكمة القاهرة الاقتصادية، بمعاقبة المتهمة هدير الهادى، صاحبة فيديوهات الرقص على تطبيق تيك توك، بتهمة الاعتداء على قيم المجتمع والتحريض على الفسق والفجور، بالحبس سنتين وغرامة 100 ألف جنيه.

وتعاقب المتهمة بموجب المادتين 178 و278 من قانون العقوبات والمادتين 14 و15 من القانون رقم 10 لسنة 1961 بشأن مكافحة الدعارة والمواد 1 و12 و25 و27 من القانون رقم 175 لسنة 2018 فى شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

كانت مباحث الآداب، ألقت القبض على فتاة الـ"تيك توك" هدير الهادي، في شقة بمنطقة حدائق أكتوبر، والتى استأجرتها الفتاة قبل أشهر من القبض عليها.

وألقت أجهزة الأمن على "هدير الهادي"، بعد قيامها ببث فيديوهات تحرض على الفسق، عبر تطبيق الـ"تيك توك"، وتمكنت القوات من تحديد مكان إقامتها وإلقاء القبض عليها.

جاء ذلك في إطار استمرار وزارة الداخلية بالتعاون مع النيابة العامة في استهداف كل من يذيع أو ينشر من فيديوهات إباحية ومحاسبة مرتكبيها حتى وإن قام بمسح المحتوى أو إلغاء الحساب الخاص به.

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