«انهارت أمي وبكت».. كيف خدع عماد حمدي عائلة نبيل فاروق؟

الطفل نبيل فاروق، أثناء دراسته في المرحلة الابتدائية، كان يكره حصة "الألعاب" لذا كان يعطي لمدرسته الأبله "سهير" كتابًا تقرأه، كي تعفو عنه، لأنه كان مهملًا ولا يحضر ملابسه الرياضية ليشارك مع زملائه في الأنشطة الرياضية.في أحد الأيام نسى أن يحضر كتابًا للأبله "سهير"، فاقترح عليها أن يحكي لها حكاية، وقبلت، وفوجئ بأنها تستمع إليه بإنصات وتركيز، وبعدما انتهى الحكي، طلبت منه بعد عودته إلى المنزل أن يكتب الحكاية التي حكاها عليها، وفي اليوم التالي، اهتم بها مدرس الرسم، وزخرفها لتخرج في أحسن صورة، وصنع لها غلافًا، ووضعت في المكتبة، ليحتفوا بها أمام زوار المدرسة.اعترف الأديب الراحل نبيل فاروق في حواراته الصحفية أن الأبله "سهير" هي صاحبة الفضل في اكتشاف موهبته الأدبية، وكانت أول شخص يدفعه للكتابة ويحفزه عليها.وبعدما حصل نبيل فاروق على مجموع عالٍ في مرحلة الثانوية العامة، كانت رغبته أن يلتحق بكلية الفنون الجميلة، لكن والدته انهارت وبكت، لذا دخل كلية الطب رغمًا عنه، بناء على رغبة والدته وعائلته، قال: "عماد حمدي خدعنا، صور لنا أن الطب بتخلي الإنسان يشتري فيلل، واعتقدنا أن ذلك حقيقًا، لكنها خدعني، واكتشفت أن ذلك غير حقيقي".كانت الكتابات التي ألفها نبيل فاروق في طفولته، وهي عبارة عن قصص وحكايات دونها في كراسات وكشاكيل احتفظ بها في أدراجه، نواة لبعض الروايات التي ألفها بعدما بدأ في تأليف رواياته بعد تخرجه بأربع سنوات.وفي عام 1984، اشترى نبيل فاروق عددا من إحدى المجلات، كانت هي المرة الأولى والأخيرة التي يشتريها في حياته، وقرأ إعلانًا عن فرصة لكتاب خيال علمي، وبعد إلحاح من صديقه الدكتور محمد حجازي، أرسل أول كتاباته ملف المستقبل، قال: "مكنتش هبعتها أصلا، إلا بعد إلحاح من صديقي".