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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

محمد قطب: الأنشطة البحرية بالمحميات تعمل على مدار 24 ساعة

الخميس 10/ديسمبر/2020 - 03:50 ص
الأنشطة البحرية
الأنشطة البحرية
أريج الجيار
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قال محمد قطب، مدير عام محميات جنوب سيناء بوزارة البيئة، إن الأنشطة البحرية تعمل على مدار ٢٤ ساعة ولم تتأثر بحالات هجوم أسماك القرش على الزوار؛ لأنه من النادر هجوم أسماك القرش على المواطنين، كما أنه تم تزويد حملات التوعية، ومنع عادة إطعام أسماك القرش؛ لأنها عادة سيئة، كي لا ترتبط بوجود الإنسان.

وأشار مدير عام محميات جنوب سيناء بوزارة البيئة، خلال تصريحاته لـ"الدستور"، إلى أن حوادث هجوم أسماك القرش نادرة في مصر، وعدم وجود وفيات بسبب أن أسماك القرش ليس مصدر غذائها لحوم البشر، منوهًا إلى أن حركة الطيران قلت نتيجة إغلاق بعض الدول بسبب الحظر.

وتابع "قطب"، أن الإنسان يمارس الأنشطة بشكل طبيعي، ويعوم بالقرب من حافة الشعب المرجانية والشاطئ، وأنه يجب عدم النزول مساءً وفي الصباح الباكر وقت نشاط الأسماك، ووجود فرص هجوم أسماك القرش.

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