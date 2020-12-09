إصابة 22 شخصًا في تصادم سيارتين بـ«نقب الوادي الجديد»

أصيب مساء الأربعاء، 22 شخصًا إثر تصادم سيارتي ميكروباص بمنطقة النقب بطريق الخارجة - أسيوط وتم الدفع بسيارات الإسعاف، لمكان الحادث ونقل المصابين لمستشفى الخارجة العام.تلقى اللواء محمد توفيق، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الوادي الجديد إخطارًا من شرطة النجدة تفيد بوصول 22 مصابًا لمستشفى الخارجة العام إثر تصادم سيارة ميكروباص بأخرى بطريق الخارجة - أسيوط، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف ونقل المصابين للمستشفي لعمل الأشعة اللازمة وتلقي العلاج اللازم.وأكد شهود عيان أن ماكينة حفر آبار جوفية كانت متوقفة بصورة غير سليمة في الطريق العام (الخارجة - أسيوط)، ما نتج عنها تصادم الميكروباص الأول والثاني معًا وإصابة 22 شخصًا.تم تحرير محضر بالواقعة وإبلاغ النيابة العامة لمباشرة التحقيقات ومعرفة أسباب الحادث.