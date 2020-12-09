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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

الزراعة تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعي العنب

الأربعاء 09/ديسمبر/2020 - 10:34 م
العنب
العنب
عبدالناصرمحمد
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أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع الإرشاد الزراعي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول العنب مراعاتها، خلال شهر ديسمبر.

وتمثلت التوصيات التي أعدها معهد بحوث البساتين في الآتي:

أولا: أهم العمليات
1- البدء في عملية التقليم بعد التأكد من دخول الأشجار في طور السكون الشتوي ولنا بعض الملاحظات كما يلي:
ا- ترك من (60 – 80) عين كرمة في المتوسط موزعة على القصبات للأشجار البالغة حسب قوة وضعف الشجرة فتقل العيون علي الشجرة والتي سبقت وأن حملت أكثر في العام الماضي وتزيد على الأشجار التي حملت أقل محصول، الأشجار التي حملت أكثر من طاقتها يظهر عليها انخفاض معدل النمو للأفرع من حيث السمك والطول وجفاف بعضها وعدم نضج الأخر، التي حملت أقل من طاقتها يظهر عليها قوة نمو الأفرع في السمك والطول وكثرة خروج البراعم الثانوية الموجودة في إبط الأوراق وزيادة في البراعم التي ينمو منها أفرع على الخشب القديم.
ب-اختيار الأفرع عمر سنة الناضجة الذي يتميز بــ(صغر حجم النخاع بالنسبة للأنسجة المحيطة) وتلونه باللون البني ويكون أكثر نضجا كلما تمزقت أنسجة القشرة الخارجية.
ج- استبعاد القصبات التي عليها لون بني مبعثر غير منتظم الشكل لإصابته بالبياض الدقيقي.
د- يمكن اختيار الأفرع الناضجة (عمر سنة) النامية من براعم خشب قديم كطراحات أسوة بالأفرع التي تنمو علي دوابر أو خشب عمر سنتين، وفي حالة قلة عدد الطراحات من الأفضل استخدامها كدوابر تجديدية.
هـ- تجنب استخدام الأفرع الضعيفة عمر سنة كدوابر تجديدية لأنه يؤدي إلي إنتاج نموات ضعيفة لا يمكن الاعتماد عليها في موسم التقليم الشتوي التالي.
2- التخلص من نبات المثتان.
3- في حالة استمرار الأوراق خلال شهر ديسمبر يجب إسقاطها باستخدام محلول اليوريا 10%.
4- من نصف الشهر يمكن الرش بأحد المركبات الكاسرة لطور السكون وذلك لزيادة نسبه تفتح البراعم وذلك حسب مناطق الزراعة المختلفة.

ثانيا: التسميد
إضافة الأسمدة العضوية بعد التقليم كما يلي:
أشجار عمر أقل من 3 سنوات (10 -15) متر مكعب سماد عضوي + 50 كجم سلفات النشادر + 150 كجم سوبر فوسفات +50 كجم سلفات بوتاسيوم + 25 كجم سلفات مغنسيوم) فدان.
أشجار عمر أكبر من 3 سنوات (20-30) متر مكعب سماد عضوي + 100 كجم سلفات نشادر + 250 كجم سوبر فوسفات + 100 كجم سلفات بوتاسيوم + 50 كجم سلفات مغنسيوم) فدان.
ويتم وضع هذه الأسمدة على عمق (30-40) سم في خندق يبعد عن الشجرة بـ(50-75) سم من الجزع للأشجار الأكبر من 3 سنوات.
وللأشجار الأقل من 3 سنوات توضع بعمق (25-30) سم تحت خط المياه علي مسافة 50 سم من جزع الشجرة في جور، ثم تروي ريه غزيرة للتخلص من الأملاح في السماد العضوي وتوفير الرطوبة الكافية لتحلله.

ثالثا: برنامج الرى
السنة الأولى 8 لتر كل 7-10 أيام
السنة الثانية 12 لترا كل 7-10 أيام
السنة الثالثة 14 لترا كل7-10 أيام
السنة الرابعة 16 لترا كل 7-10 أيام

رابعا: برنامج المكافحة
مكافحة حفار الساق بقطع الأفرع المصابة وقتل اليرقات بالسلك داخل النفق ثم سد الأنفاق بعجينة بوردو.

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