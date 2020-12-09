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الأربعاء 09 ديسمبر 2020 الموافق 24 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

الزراعة تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعي محاصيل الموالح

الأربعاء 09/ديسمبر/2020 - 10:34 م
الموالح
الموالح
عبدالناصرمحمد
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أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع الإرشاد الزراعي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول الموالح مراعاتها، خلال شهر ديسمبر.

وتمثلت التوصيات التي أعدها معهد بحوث البساتين في الآتي:
أولا: أهم العمليات
1- إجراء العزقة الشتوية وتطهير قنوات الرى وتقوية الحلقات حول الأشجار.
2-تنظيف المزرعة من الحشائش وتقوية الحلقات حول الأشجار.

ثانيا: التسميد
1- إضافة السماد العضوى 25-30م3 + 200 كجم سوبر فوسفات 15%+ 100 كجم كبريت + 50 كجم سلفات نشادر فدان.
2- تضاف كمية مناسبة لكل شجرة فى خندقين على جانبى الشجرة قريبا من مصدر المياه ثم الرى.

ثالثا: برنامج الرى
الاستهلاك المائى لأشجار الموالح حسب الأعمار المختلفة تحت نظام الرى بالتنقيط (لتر يوم شجرة).

عمر الشجرة بالسنوات 1-2 12 لترشجرة
عمر الشجرة بالسنوات 2-3 16 لترشجرة
عمر الشجرة بالسنوات 3-4 20 لترشجرة
عمر الشجرة بالسنوات 4-5 24 لترشجرة
عمر الشجرة بالسنوات 5-6 28 لترشجرة
عمر الشجرة بالسنوات 7-8 32 لترشجرة
عمر الشجرة بالسنوات 8-10 36 لترشجرة
عمر الشجرة بالسنوات أكثر من 10 60 لترشجرة

رابعا: برنامج المكافحة
الحشرات القشرية فى حالة تواجدها
استخدم شالنجر بمعدل 40 سم 100 لتر ماء أو أبلود بمعدل 75 – 100 سم 100 لتر ماء
- مكافحة الاشنات باحد المركبات النحاسية استخدم كوبكس بمعدل 500 جرام 100 لتر ماء
- التصمغ على جذع الشجرة الرئيسى: فى حالة وجود أكثر من بقعة صمغية تبدأ فى اختيار عدد من البقع على قرب من بعضهم ثم يتم الكشط بسكين حاد حتى ظهور الخشب السليم ثم دهان مكان القشط بعجينة بوردو.. وبعد مرور 45 يوما من علاج هذه البقع يتم علاج البقع إن وجدت – على الجانب الآخر من الجذع.

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