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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

المعارضة التركية: لقاح كورونا وصل بلادنا ويوزع على حزب أردوغان فقط

الأربعاء 09/ديسمبر/2020 - 10:36 م
لقاح كورونا
لقاح كورونا
آية حسني
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كشف النائب عن حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض، مراد أمير، اليوم الأربعاء، عن وصول لقاح فيروس كورونا إلى تركيا قبل عشرة أيام، البدء في توزيعه على القيادات السياسية في حزب العدالة والتنمية الذي يقوده الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وعلى عوائلهم وأصدقائهم وأقاربهم.

وقال أمير إنّ "العلاج وصل تركيا قبل 10 أيام أي قبل أن يصل إنجلترا التي افتتحت برنامج استخدام اللقاح في العالم"، وفقا لقناة الحدث.

وتابع: أن "الشركة المستوردة للقاح في تركيا هي شركة (كيمان)، واللقاح بدأ يوزع منذ ذلك الحين على القيادات السياسية وأصحاب النفوذ داخل حزب العدالة والتنمية، وعلى أقاربهم وأصدقائهم".

وأضاف أمير: "منذ أيام ونحن نسأل وزارة الصحة عن كيفية مجيء اللقاح، وتفاصيل الصفقة، وسعر اللقاح، وليس هناك جواب، الوزارة تمثل دور أنها تبلغ الشعب بالمعلومات، ولكنها في الحقيقة لا تعطي أي معلومة، وتتابع إدارة المرحلة بشكل سري ومغلق".

واختتم: "الآن بات واضحًا سبب إدارة الوزارة لهذه العملية بشكل سري ومغلق".

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