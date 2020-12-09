صدور الترجمة العربية لرواية «موكب الظلال» عن دار تنمية

صدرت اليوم عن دار تنمية للنشر، رواية «موكب الظلال»، للكاتب الإسباني خوليان ريوس، في ترجمة للمترجم المصري مارك جمال.تدور أحداث الرواية في وحول بلدة تاموغا، ترصد تاريخها وحكاياتها الاجتماعية والسياسية، يرصد الكاتب مشاعر الهجران والحب والجنون والموت من خلال أبطال الرواية، فتشعر وأنت بصحبة هذا العمل أنك تقرأ مجموعة قصص، الرابط بينهم البلدة، ووجوه الأبطال التي تتكرر، فملامحهم ملامح وطن واحد.جدير بالذكر أن هذه الرواية صدرت بعد مضي قرابة أربعين عاما على كتابتها.