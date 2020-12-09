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الأربعاء 09 ديسمبر 2020 الموافق 24 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

خدمات وزارة التموين الإلكترونية

الأربعاء 09/ديسمبر/2020 - 09:42 م
التموين
التموين
صلاح عامر
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نجحت وزارة التموين والتجارة الداخلية في تقديم الخدمات التموينية إلكترونيا، من خلال موقع "دعم مصر" وموقع "مصر الرقمي"، بدءا من شهر أغسطس وحتى الآن، لمنع التكدس والزحام أمام مكاتب التموين ومراكز الخدمة النموذجية الجديدة المنتشرة على مستوى الجمهورية، خاصة في ظل انتشار فيروس كورونا.

ويؤدي الموقع الإلكتروني "دعم مصر" عدة خدمات، أبرزها تحديث البيانات أو تفعيل البطاقات التموينية واستلام الرقم السري وإعادة إرسال الرقم السري للبطاقة ورأي المواطنين بالمخابز لتقييم جودة الخبز طبقا للمواصفات القياسية ووزن الرغيف بشرط لا يقل عن 90 جراما والشكل والطعم واللون وخدمات استعلام مكاتب التموين.

ويشمل التقديم إلكترونيا على الموقع من خلال اختيار الخدمة بشرط توافر الرقم القومي ورقم الهاتف يكون مسجلا لصاحب البطاقة أو أحد أفراد الأسرة في شركات المحمول بالرقم القومي ويكون صحيحا، وبعدها يسجل الخدمات المتوافرة وهي استخراج بطاقة لأول مرة وبدل فاقد وبدل تالف وفصل اجتماعي لإصدار جديد وإضافة أفراد أو مواليد بحد أقصى فردين على البطاقة الجديدة أو إضافة الزوجة غير المقيدة أو المحرومة أو فصل الزوجة عن بطاقة أسرتها أو النقل بين المحافظات أو حذف أفراد متوفاة على بطاقة الأسرة أو ووقف أحد أفراد الأسرة المسافرين مؤقتا لمدة تزيد على 6 أشهر.

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