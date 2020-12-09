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الأربعاء 09 ديسمبر 2020 الموافق 24 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

جامعة سيناء تشكل لجنة للتحقيق في ملابسات وفاة يوسف فياض

الأربعاء 09/ديسمبر/2020 - 09:23 م
يوسف فياض
يوسف فياض
هاجر رضا
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عقد رئيس مجلس أمناء جامعة سيناء اجتماعًا عاجلًا وموسعًا ضم رئيس الجامعة وأعضاء مجلس الجامعة صباح اليوم الأربعاء.

وأعرب المجتمعون باسمهم وباسم جميع مسؤولي الجامعة عن خالص العزاء والمواساه لأسرة الطالب الفقيد يوسف فياض الذي توفى منذ عدة أيام جراء جائحة كورونا.

وأعرب المجلس في بيان صدر عنهم، منذ قليل، عن أسفه لكم المعلومات المغلوطة والافتراءات التى أثيرت مؤخرا على وسائل الإعلام بشأن وفاة الطالب كان الغرض منها تشويه الحقائق والوقيعة بين الجامعة وأبنائها الطلاب.

ووافق المجتمعون على تشكيل لجنة عاجلة للتحقق والتدقيق بشأن ما تم تداوله من محادثات قيل إنها تمت بين عميدة إحدى كليات الجامعة وبعض طلابها، وسيتم إعلان ما تتوصل إليه اللجنة من حقائق للجميع وبشفافية مطلقة.

وتؤكد الجامعة أنها تلتزم بكافة المعايير التي أقرتها وزارة الصحة والمجلس الأعلى للجامعات للتعامل مع الجائحة وتطبيق التباعد الاجتماعي على أعلى مستوى.

وأشار البيان إلى أنه يتم قياس درجة الحرارة قبل الدخول للجامعة، كما أنه لا يسمح بدخول الطلاب والعاملين وأعضاء هيئة التدريس بدون ارتداء الكمامة الطبية الواقية، وشدد المجلس على مواصلة اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد غير الملتزمين بهذه الإجراءات الاحترازية.

وفي هذا السياق قسمت الجامعة طلاب كل فرع إلى مجموعتين منفصلتين يتم حضور كل منهما للجامعة فى أيام منفصلة للتقليل من الاختلاط وتحقيق التباعد الاجتماعي فى المدرجات وقاعات الدراسة بما لا يتخطى نسبة٥٠% من سعة هذه القاعات.

وتؤكد الجامعة، أن لديها غرف عزل مجهزة في مدنها الجامعية وكذا عيادات طبية مجهزة وطبيب مناوب على مدار الساعة، وتقوم بنقل الحالات المشتبه فيها لإجراء التحاليل اللازمة في أقرب المستشفيات المجهزة أو تقوم بنقلهم إلى مستشفيات القاهرة إذا استدعى الأمر.

وفي نهاية البيان، أكدت الجامعة مرة أخرى أنها تهتم بصحة أبنائها الطلاب لأنهم الثروة الحقيقية، والوحيدة ولا يمكن التهاون في صحتهم أو مستقبلهم بأية حال من الأحوال.

جدير بالذكر أن محمد يوسف فياض، طالب بالفرقة الثانية بكلية العلاج الطبيعي، جامعة سيناء، فرع القنطرة، تصدّر هاشتاج #يوسف_فياض_مات، موقع التغريدات القصيرة، «تويتر»، ليكون الأكثر تداولًا في مصر، وسط حالة من الغضب بين المتابعين، بسبب وفاة الطالب، إثر إصابته بفيروس كورونا المُستجد.

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