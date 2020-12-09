نورا ناجي ناعية نبيل فاروق: «كل محطات حياتي في ميزان حسناتك»

نعت الروائية الشابة نورا ناجي٬ رحيل الدكتور نبيل فاروق٬ وافته المنية مساء اليوم إثر أزمة قلبية مفاجئة عن عمر ناهز الـ64 عاما، خلال منشور لها عبر "فيس بوك".وقالت عبر منشورها: "أول كتاب قريته في حياتي كان سري للغاية من سلسلة الأعداد الخاصة رجل المستحيل، من ساعتها بقرأ كل كتاب يقع في إيدي.. يمكن عمري ما قابلت د.نبيل إلا مرات عابرة في ندوات وآخر مرة في عزا د.أحمد، بس عمري ما أنسى إنه كان سببا في كل ما أنا فيه دلوقت".تابعت: "عمري ما أنسى الدهشة الأولى لوجود عوالم تانية عالم المخابرات وأدهم صبري، عالم الخيال العلمي في ملف المستقبل، عمري ما أنسى لما كنا ماشيين في الشارع أنا وأصدقائي في إعدادي وبنتكلم بكل شغف عن آخر أعداد قريناها، وفي ست ماشية قدامنا وقفت وبصتلنا وقاتلنا انتوا بتقروا للدكتور نبيل؟ أنا أخته على فكرة، كانت مبسوطة جدا وإحنا بنبصلها ببلاهة وانبهار ونقولها سلميلنا عليه احنا بنحبه أوي".وأضافت: "منساش روايات زي الموت لا يأتي مرتين، أجزاء الاحتلال وابن الشيطان، أجزاء الفجوة السوداء وحرب الفيروسات، منساش طبعا منى توفيق وسونيا جراهام وسيرجي كوربوف وقدري وجيهان ونور الدين محمود وسلوى وأكرم ورمزي ومشيرة ومحمود اللي غرق في نهر الزمن ونشوى اللي كبرت 20 سنة في لحظة بعد ما نزلت لسادة الأعماق.. منساش فرحتي في السينما وانا بشوف انترستيللر وفهماه عادي رغم كل الناس اللي حواليا مش فاهمين حاجة عشان نبيل فاروق كتب قبله ب 15 سنة الزمن =صفر".واختتمت: "كل محطات حياتي يا دكتور نبيل، وكل كتاب قريته من لحظة ما مسكت عدد "سري للغاية" بعينين مندهشتين لطفلة عندها 9 سنين إلى الآن..في ميزان حسناتك..عمري ما هخجل منك ولا هسيء إليك ولا هتكبر عليك أنت ودكتور أحمد..إنا لله وإنا إليه راجعون".