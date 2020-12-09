ضبط 400 ألف عبوة أدوية مخدرات بمخازن غير مرخصة بطنطا

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالغربية، الأربعاء، حملة تموينية تحت إشراف المهندس محمد أبوهاشم وكيل وزارة التموين بالغربية، ومكونة من مفتشي قسم الرقابة التموينية والصيادلة.تمكنت الحملة من ضبط 400 ألف عبوة أدوية جدول مخدرات بمخزن غير مرخص بحى أول طنطا، وتحرر محضر رقم 31666 جنح أول طنطا.ضمت الحملة ياسر مراد مدير الرقابة ومحمد الشيخ وسعد عويس والتفتيش الصيدلي، وتنفيذًا لتوجيهات الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية.