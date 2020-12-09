مفاجأة حول وفاة 6 أشخاص شاركوا في تجارب لقاح فايزر

فجر الدكتور عبدالهادي خضر، أستاذ الباطنة والمناعة بولاية نيوجيرسي بأمريكا، مفاجأة بشأن ما يتم تداوله عن وفاة 6 أشخاص شاركوا في تجارب لقاح فايزر.





وقال أستاذ الباطنة والمناعة بولاية نيوجيرسي بأمريكا، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، إن الخبر المنتشر لا يوجد مصدر له، والموقع الرسمي لمنظمة الغذاء والأدوية الأمريكية لم يذكر أي شيء عن حالات وفاة، وإنما ذكر وجود حالتين تعانيان من حساسية.