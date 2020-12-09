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رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

محمد قطب: تطوير البنية التحتية للمحميات في جنوب سيناء

الأربعاء 09/ديسمبر/2020 - 10:59 م
المحميات في جنوب
المحميات في جنوب سيناء
أريج الجيار
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قال محمد قطب، رئيس قطاع المحميات في وزارة البيئة بجنوب سيناء، إنه تم تطوير المحميات والبنية التحتية لهم، وعمل مدقات ولوحات إرشادية للزوار، بالإضافة إلى تطوير الحمامات وجعلها ذاتية التحليل.

وأوضح رئيس قطاع المحميات بجنوب سيناء، لـ"الدستور" أنه تم التشديد على كل شركات السياحة بإلزام عملائها من الزوار بارتداء الكمامات، وتخفيض نسبة الزيارات إلى ٥٠%، واستخدام أدوات الوقائية الخاصة بهم، ومراعاة التباعد الاجتماعي بينهم وقياس درجة الحرارة لهم.

وأكد "قطب"، وجود صناديق خاصة بالنفايات الطبية في المحميات بألوان مختلفة، وجمعها أولا بأول والتخلص منها بطريقة آمنة.

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