بايدن يختار مرشحه لوزارة الدفاع الأمريكية

أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، اليوم الأربعاء، مرشحه لوزارة الدفاع الأمريكية لويد أوستن.وقال بايدن، إن لويد أوستن، يعد الشخص المناسب لوزارة الدفاع، فإن خاض العديد من الحروب ويمتلك خبرات هائلة، وفقا لقناة العربية.تابع: "لويد أوستن عمل معي أثناء انسحاب القوات الأمريكية من العراق".يذكر أن لويد أوستن، قاد القوات الأمريكية لدخول بغداد عام 2003، وترأس القيادة المركزية "سنتكوم"، ليكون أول وزير دفاع أمريكي من أصول أفريقية، وفق ما نقل موقع "بوليتيكو" الأمريكي مساء الاثنين.وتفوق الجنرال السابق، الذي خاض حربي أفغانستان والعراق، والبالغ من العمر 67 عاما، على المرشحة المفضلة لهذا المنصب ميشيل فلورنوي، الوكيلة السابقة لوزارة الدفاع، وسط ضغوط تمارس على بايدن لترشيح المزيد من أبناء الأقليات لمراكز في إدارته.