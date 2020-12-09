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رئيس التحرير التنفيذي
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الثقافة

أشرف توفيق ناعيًا نبيل فاروق: «خسرنا عبقرية نادرة»

الأربعاء 09/ديسمبر/2020 - 10:57 م
نبيل فاروق
نبيل فاروق
نضال ممدوح
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نعى الشاعر أشرف توفيق٬ رحيل الكاتب الكبير نبيل فاروق٬ الذي وافته المنية قبل قليل٬ من خلال منشور له بـ"فيسبوك" قائلا: "يمكن يكون فيه شباب كتير من الجيل الجديد الصغير نسبيا واللي كبر وبقى بيفهم ويحلل بعد الثورة ما يقدّرش حجم المصاب الأليم اللي واقع على دماغ شباب الجيل اللي أكبر منهم شوية بوفاة الدكتور نبيل فاروق.. ويمكن دايما يكونوا متعصبين ناحية الدكتور أحمد خالد توفيق في أي مقارنة مع أي حد لأنهم ما عاشوش اللي عشناه مع نبيل فاروق".

تابع: ما عاشوش أواخر التمانينات وأوائل التسعينات واحنا بنضرب دماغنا في الحيط من الانتظار لأي جزء تاني بعد ما قرينا الجزء الأول من شهور.. ما عاشوش صدمتنا بجواز أدهم صبري من سونيا ولا التحول الدرامي للسلسلة.. ما عاشوش تخميناتنا وبحثنا المتواصل في كل ستات السلسلة عن مين هيه السنيورة.. ما عاشوش بريق عيون نور الدين محمود اللي معاه حل اللغز، ولا فارس الأندلس اللي بيركب الفرس من غير سرج ولا لجام، ولا عين في اتنين، ولا زووم اللي عرفنا منها معلومات عن العالم كله بجنيه، ولا كوكتيل ألفين، ولا زهور، أو رباعية أرزاق العظيمة أو ترجمات لأهم القصص العالمية.. ما عاشوش صدمتنا مع العدد 100 من رجل المستحيل وملف المستقبل لما ما لقيناش اسم العدد القادم على ضهر الغلاف.. ما عاشوش (لو كانوا من الأرياف زي حالاتي) اللف والمرمطة والبحث عن الأعداد النادرة، وإزاي كنا بنبدّل العدد النادر زي "الرمال المحرقة" بخمس أعداد تانيين.. ما عاشوش سبوبة المكتبات وقراية العدد الواحد بربع جنيه ودفع "الرهن".

وأوضح: "ما عاشوش الهيستيريا لما نبيل فاروق حدد ساعة يرد فيها على تليفونات القراء والخط المشغول دايما.. وعنجهية أي شاب ابتسم له الحظ وسمع صوته حتى لو ثانية، وفخر أي واحد اتكتب اسمه في بريد القراء اللي بقى مؤخرا موجود في بعض السلاسل.. ما عاشوش حالة ان عيال ممصوصين في مجاهل الأرياف وعندهم عشر سنين كانوا بيقروا عن السفر عبر الزمن والكواكب الأخرى وأحدث النظريات العلمية وأهم القصص الحقيقية للجواسيس ونظم المخابرات وقصة سقوط الأندلس وفرناندو وإيزابيلا وصراع عبد الناصر وعامر وثغرات الأجهزة الأمنية أو ترجمات مبسطة لكنوز الملك سليمان وغيرها من أهم الروايات العالمية".

وأضاف: "عبقرية نادرة كانت قادرة انها تشتغل في حوالي عشر سلاسل بالتوازي مع مقالات في أهم المجلات المصرية والعربية مع كتابة قصص مصورة كمان. وبنفس الجمال والعبقرية.. يمكن بعض الشباب الجدد ما حسوش بعبقريته لأنهم كبروا بعد اقتراب انتهاء أسطورته، وبعد ما بقى ظهوره مقتصر على مقالاته وتحليلاته السياسية (اللي معظمها مكنش حلو ف نظري سواء من حيث الأسلوب أو النظرية).. يمكن عشان ماكنش قريب على أرض الواقع من التجمعات الشبابية زي الدكتور أحمد خالد توفيق اللي كان متواصل بشكل مستمر معاها.. يمكن لأن نفس الشباب ما سمعوش كلام الدكتور أحمد خالد توفيق عنه وعن عبقريته وعن إنه كان أول من وافق على كتابة الدكتور أحمد في المؤسسة أصلا".

"وعشان نخلص من التريقة على جيل روايات مصرية للجيب وانهم توافه، لازم نقول كمان.. اننا يا جماعة تجاوزناها بس ما زلنا بنشهد لها بالفضل.. قريناها واستمتعنا واتعلمنا بس اللي كتبوها نفسهم نصحونا اننا نتجاوزهم ونقرا ونفهم.. هما كتبوا مفاتيح واحنا ما زلنا بنفتح أبواب كتير بمفاتيحهم بفضل العلم اللي بسطوه لينا".

واختتم توفيق: "النهارده خسرنا مبدع عظيم.. وعبقرية نادرة.الله يرحمه ويغفر له.. ويجعل من كل معلومة علمها لنا درجة له في الجنة. وداعا دكتور نبيل فاروق".

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