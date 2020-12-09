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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

التعليم: 10 جنيهات لتشغيل شريحة التابلت و5 شهريًا للباقة

الأربعاء 09/ديسمبر/2020 - 08:55 م
طارق شوقي
طارق شوقي
نورهان عبدالرحمن
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قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن شرائح شركة المحمول المتاحة لطلاب الصف الأول الثانوي، لا يشترط للحصول عليها شراء أى خط آخر، وهي مجانية.

وأكد الوزير، خلال منشور له عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أنه سيتم دفع ١٠ جنيهات لتشغيل الشريحة، ثم ٥ جنيهات شهريا لتجديد الباقة سعة ١٠٠٠ ميجابايت، مشددا على أنه لا توجد اشتراطات أو تكاليف أخرى.

وأوضح شوقي، أن الوزارة تحاول إتاحة نفس الخدمة لطلاب السنوات الأخرى، وكذلك إتاحة خدمات شركات أخرى لخلق منافسة صحية لمصلحة أبنائنا الطلاب.

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