بـ«الأزرق».. مريم الخشت على ريد كاربت «القاهرة السينمائي»

خطفت الفنانة مريم الخشت الأنظار على الريد كاربت في اليوم الثامن من مهرجان القاهرة السينمائي، بإطلالتها الجميلة والناعمة.وارتدت مريم فستانا باللون الأزرق، بقصة الكب، وبدون أكمام، واعتمدت مكياجا ناعما، واختارت تصفيفة الشعر الكلاسيكية، وارتدت إكسسوارات مكونة من كوليه وخاتم.