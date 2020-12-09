استمرار ارتفاع وفيات كورونا في تركيا

أعلن وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجة، اليوم الأربعاء، ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في تركيا، لافتا إلى أنه تم تشخيص 31 ألفًا و712 حالة إصابة جديدة، منهم 6 آلاف و213 مصابًا يتلقون العلاج في المستشفيات، بذلك بلغ العدد الإجمالي للمرضى 558 ألفًا و517 إصابة بكورونا.وقال وزير الصحة التركي، إن وفيات فيروس كورونا بتركيا اليوم بلغت 217 حالة وفاة، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 15 ألفًا و513 حالة وفاة، وفقا لموقع تركيا الآن.يُذكر أنه منذ الإعلان عن الحالة الأولى في 17 مارس الماضي، وصلت تركيا إلى أعلى معدلات لها على الإطلاق خلال نوفمبر الماضي، في الإصابات والوفيات الناتجة عن فيروس كورونا.