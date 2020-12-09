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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

1274 إصابة جديدة بكورونا في لبنان

الأربعاء 09/ديسمبر/2020 - 08:50 م
كورونا في لبنان
كورونا في لبنان
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أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، تسجيل 1274 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين بالوباء في عموم لبنان إلى 140 ألفا و409 إصابات ثبتت من خلال الفحوص المخبرية (بي سي آر)، التي أجريت في المستشفيات الجامعية اللبنانية والمختبرات الخاصة المعتمدة ومطار رفيق الحريري الدولي في بيروت.

وأشارت الوزارة- في بيان لها– إلى تسجيل 20 حالة وفاة جديدة؛ ليرتفع بذلك عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في لبنان إلى 1156 حالة.

وذكرت الوزارة أن عدد الفحوصات المخبرية التي أجريت على مدى الساعات الـ 24 الماضية للكشف عن الإصابة بالفيروس بلغ 15286 فحصا تشمل المقيمين داخل لبنان والوافدين عبر المطار.

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