4096 إصابة جديدة بكورونا في المغرب

أعلنت وزارة الصحة المغربية، الأربعاء، تسجيل 4096 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع إجمالي المصابين بالفيروس إلى 388 ألفا و184 حالة.وذكر بيان أصدرته الوزارة أنه تم تسجيل 57 وفاة جديدة ليصل عدد الوفيات إلى 6427 حالة، و3966 حالة شفاء إضافية ليبلغ إجمالي حالات التعافي 341 ألفا و685.