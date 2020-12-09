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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

المالكي يبحث مع مفوض «أونروا» الأزمة المالية للوكالة

الأربعاء 09/ديسمبر/2020 - 08:56 م
المالكي
المالكي
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التقى وزير الخارجية والمغتربين الفلسطينية، رياض المالكي، اليوم الأربعاء، المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (أونروا)، فيليب لازاريني، وذلك في مقر وزارة الخارجية والمغتربين في رام الله.

وأطلع المفوض العام، وفق بيان للخارجية، المالكي، وكما أوردته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية، على مستجدات الأزمة المالية الكارثية التي تواجهها الوكالة، والسيناريوهات المحتملة في حال عدم تغطية العجز الحالي في موازنة الوكالة، والجهود التي يقومون بها لحشد الدعم المالي للموازنة للحيلولة دون انهيار الوكالة، أو إيقاف خدماتها من تعليم وصحة ومساعدات.

وأكد وزير الخارجية والمغتربين، أهمية الحفاظ على منظمة الأونروا، وواجبات المجتمع الدولي تجاه ذلك، كما شدد على مواصلة الجهود الدبلوماسية لدى الدول الصديقة والداعمة للوكالة لحثها على تأمين احتياجاتها، وتغطية العجز حتى نهاية العام الجاري، وتمكين الوكالة من الاستمرار في تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين في كافة مناطق عمليات الوكالة.

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