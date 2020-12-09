موعد إعلان نتائج جولة الإعادة للمرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب

«من أجل مصر» تحسم القوائم الأربعة

جولات الإعادة تشهد إقبال مكثف من الناخبين

موعد إعلان نتائج جولة الإعادة في انتخابات النواب 2020





يهمك أيضًا | تفاصيل سقوط أحمد طنطاوي فى جولة الإعادة بالانتخابات البرلمانية يُذكر أن إعادة المرحلة الثانية هى رابع جولات انتخابات مجلس النواب 2020 وآخرها، ويتنافس فيها 200 مرشح على 100 مقعد فى 13 محافظة، وذلك بعدما أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات فوز 467 مرشحا خلال الجولات الثلاثة الماضية، من إجمالى 568 مقعدا مخصصة للانتخاب بالاقتراع السرى المباشر بنظامى الفردى والقوائم، بينما يحق لرئيس الجمهورية تعيين ما لا يزيد على 5% من عدد المنتخبين بالمجلس. يُذكر أن إعادة المرحلة الثانية هى رابع جولات انتخابات مجلس النواب 2020 وآخرها، ويتنافس فيها 200 مرشح على 100 مقعد فى 13 محافظة، وذلك بعدما أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات فوز 467 مرشحا خلال الجولات الثلاثة الماضية، من إجمالى 568 مقعدا مخصصة للانتخاب بالاقتراع السرى المباشر بنظامى الفردى والقوائم، بينما يحق لرئيس الجمهورية تعيين ما لا يزيد على 5% من عدد المنتخبين بالمجلس.

انتهت جولة الإعادة للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2020، وتنافس فيها 202 مرشحين على 101 مقعد متبقى من المقاعد، واستمرت الانتخابات على مدار شهري نوفمبر وديسمبر لانتخاب 568 نائبًا بالاقتراع السرى المباشر بنظامى الفردى والقوائم، بينما يحق لرئيس الجمهورية تعيين ما لا يزيد على 5% من عدد المنتخبين بالمجلس.وتقوم الهيئة الوطنية للانتخابات بإعلان نتائج جولة الإعادة بالمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب بتدقيق ومراجعة نتائج المحافظات من واقع الأوراق الانتخابية ومحاضر الاقتراع والفرز تمهيدا لضم أصوات المصريين بالخارج.وتمكنت القائمة الوطنية من أجل مصر، والتى تضم 12 حزبا من الفوز فى معركة انتخابات مجلس النواب بالمرحلتين الأولى والثانية وحصد كافة المقاعد على نظام القائمة بإجمالى 284 مقعدا، وذلك وفق إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات وتتضمن فوز القائمة بقطاعى القاهرة وشرق الدلتا أمام قائمة أبناء مصر وتحالف المستقلين، وبالأغلبية المطلقة للأصوات الصحيحة أمام قائمة نداء مصر، إلا إذا شهدت فترة الطعون تغيرا فى مسار النتيجة، وتضم القائمة الوطنية 12 حزبًا سياسيًّا: مستقبل وطن، والوفد، وحماة الوطن، والشعب الجمهورى، والمصرى الديمقراطى، والتجمع، والمؤتمر، والعدل، ومصر الحديثة، والإصلاح والتنمية، والحرية، وإرادة جيل، إضافة إلى 15 حزبًا غيرها من خلال تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين التى تضم 27 حزبًا وعددًا كبيرًا من المُستقلِّين، وتُشكِّل نصف مقاعد البرلمان فقط كانت تتنافس عليها 8 قوائم.وشهدت جولات الإعادة إقبالا مكثفًا من الناخبين على اللجان الفرعية فى محافظة وأخرى، وسط إجراءات احترازية مشددة للوقاية من فيروس كورونا، ولم تتلقى الهيئة الوطنية للانتخابات أى شكاوى من شأنها التأثير على نزاهة وشفافية العملية الانتخابية.ومن المقرر وفقا للجدول الزمنى المعلن من الهيئة الوطنية للانتخابات أن تعلن النتيجة النهائية للانتخابات بجولة الإعادة للمرحلة الثانية يوم 14 ديسمبر الجاري، ليكون تشكيل مجلس النواب المنتخب قد اكتمل، ووفقا لنص القانون فأن الهيئة الوطنية للانتخابات هى الجهة الوحيدة المنوطة بإعلان النتيجة النهائية للانتخابات حيث مقرر أن تعلن نتيجة جولة الإعادة.وتشهد الانتخابات اهتماما محليا ودوليا حيث يتابعها 153 وسيلة إعلام أجنبية و51 مؤسسة إعلام محلي، بالإضافة إلى مشاركة 56 منظمة محلية و14 منظمة دولية.وأجريت الإعادة بالمرحلة الثانية فى 13 محافظة هى القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية والشرقية وكفر الشيخ ودمياط وبورسعيد والاسماعيلية والسويس وجنوب سيناء وشمال سيناء، وذلك على مدار أيام 6 و7 و8 ديسمبر الجارى فى الخارج، ويومي 7 و8 ديسمبر فى الداخل.