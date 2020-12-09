رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 10 ديسمبر 2020 الموافق 25 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

موعد إعلان نتائج جولة الإعادة للمرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب

الأربعاء 09/ديسمبر/2020 - 11:01 م
انتخابات مجلس النواب
انتخابات مجلس النواب
إسلام نصير
طباعة
انتهت جولة الإعادة للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2020، وتنافس فيها 202 مرشحين على 101 مقعد متبقى من المقاعد، واستمرت الانتخابات على مدار شهري نوفمبر وديسمبر لانتخاب 568 نائبًا بالاقتراع السرى المباشر بنظامى الفردى والقوائم، بينما يحق لرئيس الجمهورية تعيين ما لا يزيد على 5% من عدد المنتخبين بالمجلس.

وتقوم الهيئة الوطنية للانتخابات بإعلان نتائج جولة الإعادة بالمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب بتدقيق ومراجعة نتائج المحافظات من واقع الأوراق الانتخابية ومحاضر الاقتراع والفرز تمهيدا لضم أصوات المصريين بالخارج.

«من أجل مصر» تحسم القوائم الأربعة

وتمكنت القائمة الوطنية من أجل مصر، والتى تضم 12 حزبا من الفوز فى معركة انتخابات مجلس النواب بالمرحلتين الأولى والثانية وحصد كافة المقاعد على نظام القائمة بإجمالى 284 مقعدا، وذلك وفق إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات وتتضمن فوز القائمة بقطاعى القاهرة وشرق الدلتا أمام قائمة أبناء مصر وتحالف المستقلين، وبالأغلبية المطلقة للأصوات الصحيحة أمام قائمة نداء مصر، إلا إذا شهدت فترة الطعون تغيرا فى مسار النتيجة، وتضم القائمة الوطنية 12 حزبًا سياسيًّا: مستقبل وطن، والوفد، وحماة الوطن، والشعب الجمهورى، والمصرى الديمقراطى، والتجمع، والمؤتمر، والعدل، ومصر الحديثة، والإصلاح والتنمية، والحرية، وإرادة جيل، إضافة إلى 15 حزبًا غيرها من خلال تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين التى تضم 27 حزبًا وعددًا كبيرًا من المُستقلِّين، وتُشكِّل نصف مقاعد البرلمان فقط كانت تتنافس عليها 8 قوائم.

جولات الإعادة تشهد إقبال مكثف من الناخبين

وشهدت جولات الإعادة إقبالا مكثفًا من الناخبين على اللجان الفرعية فى محافظة وأخرى، وسط إجراءات احترازية مشددة للوقاية من فيروس كورونا، ولم تتلقى الهيئة الوطنية للانتخابات أى شكاوى من شأنها التأثير على نزاهة وشفافية العملية الانتخابية.

موعد إعلان نتائج جولة الإعادة في انتخابات النواب 2020

ومن المقرر وفقا للجدول الزمنى المعلن من الهيئة الوطنية للانتخابات أن تعلن النتيجة النهائية للانتخابات بجولة الإعادة للمرحلة الثانية يوم 14 ديسمبر الجاري، ليكون تشكيل مجلس النواب المنتخب قد اكتمل، ووفقا لنص القانون فأن الهيئة الوطنية للانتخابات هى الجهة الوحيدة المنوطة بإعلان النتيجة النهائية للانتخابات حيث مقرر أن تعلن نتيجة جولة الإعادة.

وتشهد الانتخابات اهتماما محليا ودوليا حيث يتابعها 153 وسيلة إعلام أجنبية و51 مؤسسة إعلام محلي، بالإضافة إلى مشاركة 56 منظمة محلية و14 منظمة دولية.

وأجريت الإعادة بالمرحلة الثانية فى 13 محافظة هى القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية والشرقية وكفر الشيخ ودمياط وبورسعيد والاسماعيلية والسويس وجنوب سيناء وشمال سيناء، وذلك على مدار أيام 6 و7 و8 ديسمبر الجارى فى الخارج، ويومي 7 و8 ديسمبر فى الداخل.

يهمك أيضًا | تفاصيل سقوط أحمد طنطاوي فى جولة الإعادة بالانتخابات البرلمانية

يُذكر أن إعادة المرحلة الثانية هى رابع جولات انتخابات مجلس النواب 2020 وآخرها، ويتنافس فيها 200 مرشح على 100 مقعد فى 13 محافظة، وذلك بعدما أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات فوز 467 مرشحا خلال الجولات الثلاثة الماضية، من إجمالى 568 مقعدا مخصصة للانتخاب بالاقتراع السرى المباشر بنظامى الفردى والقوائم، بينما يحق لرئيس الجمهورية تعيين ما لا يزيد على 5% من عدد المنتخبين بالمجلس.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

إصابة أربعة أسود في حديقة حيوان بكورونا (فيديو)

حبس والد وزوج «طفلة الهرم المنتحرة».. والنيابة تكشف التفاصيل

وفاة الكاتب الكبير نبيل فاروق صاحب سلسلة «رجل المستحيل»

«الصحة» تحذر: لا تستخدم الكمامة مرتين أو تضعها على ذقنك

الصور

image description

محمود يبتكر غربال الكتروني لتنقية التقاوي بالوادي الجديد

image description

«يوسف» بطل تقليد التدريبات: حلمي تحقق وأعشق «محمد صلاح» (فيديو)

image description

جامعة أسيوط تنظم احتفالا بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد

image description

جامعة أسيوط تقيم ندوة للتوعية بمخاطر الفساد

image description

محافظ الجيزة: نضرب بيد من حديد لمكافحة الفساد

الأكثر قراءة

شكري يكشف موقف مصر من المصالحة مع قطر

مفاجأة حول وفاة 6 أشخاص شاركوا في تجارب لقاح فايزر

«الصحة» تحذر: لا تستخدم الكمامة مرتين أو تضعها على ذقنك

حبس والد وزوج «طفلة الهرم المنتحرة».. والنيابة تكشف التفاصيل

إنفوجراف

image description

4 نصائح غذائية لتقوية مناعة الجسم (إنفوجراف)

image description

مومياوات ملكية فى شوارع القاهرة (إنفوجراف)

image description

احذروا الإغلاق.. 9 عوامل تمنعكم من الصلاة في المساجد (إنفوجراف)

image description

«رحلتنا واحدة».. قصة حب معز مسعود وحلا شيحة (إنفوجراف)

نجم الساعة

اليوم.. الحكم على محسن السكري في «غسل الأموال»

منوعات

تعليق تركي آل الشيخ على وفاة نبيل فاروق

مواعيد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2020 لموظفي الدولة

رابط الاستعلام عن فاتورة المياه لشهر ديسمبر 2020

امرأة تنجو من السقوط في «نافثة بركانية»

أيام زمان

سر 8 أغسطس.. نبيل فاروق يتحدث عن أهم أيام حياته

«انهارت أمي وبكت».. كيف خدع عماد حمدي عائلة نبيل فاروق؟

حكاية برلنتي 5: لماذا رفضت برلنتي عبد الحميد عروض السينما العالمية؟

«حكاية برلنتي 4»: أنيس منصور وأحمد بهاء الدين.. كبار المثقفين في صالون الفنانة برلنتي عبد الحميد

مقالات الرأي
ماجد حبته
يقتلون الإنسان دفاعًا عن حقوقه!
صفوت البياضي
الشفافية.. الطريق لمستقبل أفضل
جلال حمام
البناء يسابق معديات الموت فى النيل
أحمد بهاء الدين شعبان
محنة الكائن السيبرانى
المزيد

الثقافة

أبرزهم أدهم صبرى.. 3 شخصيات حقيقية من «رجل المستحيل» لـ نبيل فاروق

وصفوه بـ«كاتب فيشار وتيك أواى».. كيف أنصفت الدولة نبيل فاروق؟

الأحد.. افتتاح معرض «الأحجية» للفنانة غادة امبارك بالهناجر

نورا ناجي ناعية نبيل فاروق: «كل محطات حياتي في ميزان حسناتك»