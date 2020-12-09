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الأربعاء 09 ديسمبر 2020 الموافق 24 ربيع الثاني 1442
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

قال نائب رئيس المانة العامة للاندماج والهجرة بالحزب الاشتراك الألماني ، حسين خضر، إن ما يفعله الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من تجاوزات في منطقة "المتوسط"

سياسي ألماني: ما يفعله أردوغان سيقود أوروبا إلى فرض عقوبات على تركيا

الأربعاء 09/ديسمبر/2020 - 09:06 م
أردوغان
أردوغان
وفاء علي
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قال نائب رئيس الأمانة العامة للاندماج والهجرة بالحزب الاشتراك الألماني، حسين خضر، إن ما يفعله الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من تجاوزات في منطقة "المتوسط" وأفعال أحادية الجانب، سيقود "الاتحاد الأوروبي" إلى فرض عقوبات على تركيا.

وأوضح "خضر"، أن هذا الأسبوع، سيدرس رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي، العقوبات المنتظرة على تركيا، مشيرا إلى وجود العديد من نقاط الخلاف بين تركيا والاتحاد الأوروبي هذا العام، بدءًا من نهاية فبراير عندما فتح أردوغان حدوده مع اليونان للاجئين، وفي يوليو مع تحويل "آيا صوفيا" إلى مسجد وطوال الصيف مع التنقيب عن الغاز الطبيعي في البحر المتوسط، ودعوة "أردوغان" أيضا إلى حل الدولتين في قبرص في الخريف، كل هذه النقاط وضعت ضغطا على العلاقات اليونانية التركية بشكل خاص، إلى جانب ذلك، لا يرحب الاتحاد الأوروبي بمشاركة أردوغان عسكريا في سوريا وليبيا، ويرى الاتحاد الأوروبي "أفعالًا أحادية الجانب وخطابًا معاديًا" من أنقرة.

وأكد "خضر" ضرورة إنهاء لعبة القط والفأر، حيث لا تزال تركيا تمارس الأعمال الأحادية والخطاب العدائي، في حين أن الاتحاد الأوروبي، مستعد الآن لاستخدام الكروت التي لديه، لاسيما بعد أن قامت ألمانيا على وجه الخصوص بالكثير من العمل في الأسابيع الأخيرة للتوصل إلى حلول وسط - بما في ذلك بين تركيا واليونان وقبرص، وهذا لم ينجح.

وأشار "خضر" إلى أن استفزازات السياسة الخارجية لـ"أردوغان"، ساعدت مرارًا وتكرارًا على تحويل الانتباه عن الأزمات السياسية الداخلية، لاسيما أن "أردوغان" غالبًا ما يضرب على وتر حساس لدى العديد من الأتراك.

وقال "خضر" إن تركيا بحاجة ماسة إلى علاقات جيدة مع الاتحاد الأوروبي في ظل ما تعاني فيه البلاد من أزمة اقتصادية وانخفاض سعر الليرة التركية، بالإضافة إلى ذلك، هناك وباء كورونا الذي بالكاد تسيطر عليه تركيا، الأمر الذي ستجد فيه البلاد، صعوبة في التعامل مع العواقب الاقتصادية للعقوبات.

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