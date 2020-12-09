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رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

الزراعة: إنتاج 420 مليون جرعة لقاح لتغطية 80% من الثروة الحيوانية

الأربعاء 09/ديسمبر/2020 - 08:33 م
الثروة الحيوانية
الثروة الحيوانية
عبدالناصرمحمد
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أكد الدكتور محمد سعد، مدير معهد بحوث الأمصال واللقاحات بوزارة الزراعة، أن المعهد أنتج 420 مليون جرعة لقاح هذا العام، تغطي 80% من حيوانات المزرعة و8% من الإنتاج الداجني في مصر.

وقال "سعد" لـ"الدستور"، إن هناك دورا قوميا للمعهد فى حماية الثروة الحيوانية والداجنة من خلال الأمصال واللقاحات التي ينتجها، والتي تحمي الإنسان من الأمراض المشتركة، وأن المعهد له دور فعال فى حماية الحيوانات والدواجن من الأمراض الشتوية من خلال إنتاج الأمصال واللقاحات لعلاجها، وتشمل لقاحات الحمى القلاعية، وحمى الوادي المتصدع، وحمى الثلاثة أيام، والجلد العقدي ولقاح النيموباك، ضد مرض التسمم الدموي واﻻنتيرو 3، والنيمو 4، ولقاح أنفلونزا الخيول والدواجن، ولقاح أنفلونزا الطيور بعثراته المختلفة H5N1 وH9N2.

وأوضح أن المعهد ينتج حوالي 73 لقاحا، وتم إنتاج 16 لقاحا جديدا وجار إنتاج لقاح الجلد العقدي من العترة المعزولة من أبقار ولقاح H5N9، حيث إن لقاحات المعهد المحلية، ويتم طرحها بسعر اقتصادي تناسب الفلاح والمربي وكل العملاء، أي لقاح يتم إنتاجه فى وقت قياسي للتصدي لأي وباء.. كما حدث فى لقاح الحمي القلاعية.

وقال سعد: "إن هناك توجيهات من القيادة السياسية بالدولة واهتمامها بمنظومة أمصال واللقاحات وتوجيهات وزير الزراعة السيد القصير بضرورة عقد بروتوكول تعاون مع معهد بحوث صحة الحيوان لفتح منافذ سيرفاك بالمعامل الفرعية للمعهد بمختلف المحافظات أنتج عنه افتتاح 19 منفذ بمختلف المحافظات؛ لسهولة وصول اللقاحات المحلية للمربين ولجميع العملاء بأسعارها اﻻقتصادية.

وأصاف مدير معهد الأمصال واللقاحات، أنه تم افتتاح المنافذ بالزقازيق وشبين الكوم وطنطا وكفر الشيخ والمنصورة وبنها والإسكندرية ودمنهور وجمصة ودمياط والأقصر وبني سويف وأسيوط وكفر الشيخ وبور سعيد والإسماعيلية والمنيا وأسوان، وهذه المنافذ مخصصة لبيع اللقاحات التي ينتجها المعهد بنفس سعرها وشرائح خصومات المنفذ الرئيسي بالعباسية، وقد تم تطوير الأقسام المختلفة الخاصة بإنتاج لقاح الحمي القلاعية والوادي المتصدع واللقاحات الحية للطيور.

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