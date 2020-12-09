منتج «رجل المستحيل» يكشف تفاصيل آخر مكالمة مع نبيل فاروق

كشف المنتج السينمائي هاني أسامة عن تفاصيل المكالمة الأخيرة التي جمعت بينه وبين الراحل الدكتور نبيل فاروق، صاحب سلسلة روايات "رجل المستحيل"، حيث كانت المكالمة بينهما منذ يومين.وقال هاني أسامة عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك ": "أول امبارح ماعرفش إيه اللي خلاني ارفع سماعة التليفون وأكلم الدكتور نبيل فاروق! لقيت صوته تعبان فا قولتله خير يا دكتور مال صوتك؟ قالي مافيش ده شوية برد كده بس الحمدلله عملت تحاليل وطلع برد بس الحمدلله".وأضاف هاني أسامة قائلًا: "قولتله طب خلي بالك علي نفسك، قالي إن شاء الله، قولي كنت عايزني في ايه؟ قولتله ولا حاجة جيت علي بالي بس فا قلت أسلم عليك، قالي الله يسلمك، قولتله حابقي أكلمك تاني أطمن عليك! بس، إنا لله وإنا إليه راجعون البقاء لله، الدكتور نبيل فاروق في ذمة الله".وكان قد اتفق هاني أسامة مع الراحل الدكتور نبيل فاروق على تقديم الرواية كفيلم سينمائي وهو المشروع الذي يعد قيد التنفيذ منذ ما يقرب من ثلاثة أعوام.وتوفي قبل قليل، الدكتور نبيل فاروق، الكاتب الكبير، إثر أزمة قلبية مفاجئة، ويشيع الجثمان غدًا الخميس بعد صلاة الظهر بجامع طلعت مصطفى بالرحاب.