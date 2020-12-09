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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

أسماء جلال تتألق فى آخر أيام فعاليات القاهرة السينمائى (صور)

الأربعاء 09/ديسمبر/2020 - 07:19 م
أسماء جلال
أسماء جلال
حسين الجندي
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تألقت الفنانة الشابة أسماء جلال بإطلالة جديدة في آخر أيام فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، حيث حضرت عرض فيلم "LIMBO" لأمير المصري، وسط حضور عدد كبير من الفنانين أيضًا من بينهم الفنان أحمد مجدي، حيث حضرت على السجادة الحمراء والتقطت عددًا من الصور المختلفة.

وتواجدت أسماء جلال ضمن فعاليات المهرجان بمسلسل "أنصاف مجانين"، والذي عرض منذ يومين، ضمن فعاليات المهرجان وضمن أنشطة منصات العروض "البلات فورم".

ويعرض لأسماء جلال خلال الفترة الحالية في السينما فيلم "الصندوق الأسود" بطولة الفنانة مني زكي، وفيلم "الحارث"، على إحدى المنصات الإلكترونية، بينما شاركت مؤخرًا في بطولة مسلسل "حكايات بنات"، الجزأين الرابع والخامس.

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