نبيل فاروق يبدأ رحلته إلى عوالم أكثر رحابة وغرابة
الأربعاء 09/ديسمبر/2020 - 07:32 م
إيمان عادلطباعة
رحل عن عالمنا، منذ قليل، الكاتب نبيل فاروق، ليبدأ رحلته الجديدة مع الانطلاق الذهني، فرجل المستحيل، لم يعتبر الموت نهاية النهايات، بل هو انطلاقة هائلة للذهن إلى عوالم زمانية ومكانية أكثر رحابة وغرابة.
قال نبيل فاروق في أحد حواراته المصورة فيديو: "الموت تجربة من الانطلاق الذهني يرى فيها المخ أناس في مكان غير مكانه وكأنهم أمامه عينه، ويسافر العقل عبر أزمنة قديمة ومستقبلية، هي حالة تشبه النيرفانا التي يقدسها أهل التبت، لذلك يمكن القول أن الموت حالة من النيرفانا الطويلة والدائمة".
مفهوم النيرفانا في البوذية الجاينية هي حالة الخلو من المعاناة، وتعتبر الـ(نيرفانا) هي حالة الانطفاء الكامل التي يصل إليها الإنسان بعد فترة طويلة من التأمل العميق، فلا يشعر بالمؤثرات الخارجية المحيطة به على الإطلاق، أي أنه يصبح منفصلا تماما بذهنه وجسده عن العالم الخارجي، والهدف من ذلك هو شحن طاقات الروح من أجل تحقيق النشوة والسعادة القصوى والقناعة وقتل الشهوات، ليبتعد الإنسان بهذه الحالة عن كل المشاعر السلبية من الاكتئاب والحزن والقلق وغيرها.
ويصل الكهنة البوذيون والزهاد الهنود إلى حالة الـ (نيرفانا) بعد فترات طويلة جدا من التأمل العميق، إلا أن الأمر وبطبيعة الحال صعب جدا على عامة الناس، وكل ما ذكرناه واقعي تماما على الرغم مما يبدو عليه الأمر من مجرد فكرة فلسفية. وبقي أن نذكر أن أصل كلمة (نيرفانا) من لغة الهند الأدبية القديمة ويطلق عليها اسم (اللغة السنسكريتية).
يصف بوذا النيرفانا على أنها حالة السلام التام للروح، وهي الحالة التي يكون فيها خاليا من التلهف، والغضب وأي معاناة أخرى.
رحيل الكاتب الدكتور نبيل فاروقكان الكاتب نبيل فاروق صاحب تصور ملهم عن الموت، فقد اعتبره نوعا من الانطلاق الذهني، لا يحده الجسد، يصبح العقل فيه قادر على رؤية كل شيء في أى زمان ومكان، هذه الحالة التي يعيشها الإنسان وهو على حافة الموت ويعود منها بعد أن يرى أمورًا ومشاهد حقيقية تحدث في أماكن بعيدة أو أزمنة مغايرة.
قال نبيل فاروق في أحد حواراته المصورة فيديو: "الموت تجربة من الانطلاق الذهني يرى فيها المخ أناس في مكان غير مكانه وكأنهم أمامه عينه، ويسافر العقل عبر أزمنة قديمة ومستقبلية، هي حالة تشبه النيرفانا التي يقدسها أهل التبت، لذلك يمكن القول أن الموت حالة من النيرفانا الطويلة والدائمة".
مفهوم النيرفانا في البوذية الجاينية هي حالة الخلو من المعاناة، وتعتبر الـ(نيرفانا) هي حالة الانطفاء الكامل التي يصل إليها الإنسان بعد فترة طويلة من التأمل العميق، فلا يشعر بالمؤثرات الخارجية المحيطة به على الإطلاق، أي أنه يصبح منفصلا تماما بذهنه وجسده عن العالم الخارجي، والهدف من ذلك هو شحن طاقات الروح من أجل تحقيق النشوة والسعادة القصوى والقناعة وقتل الشهوات، ليبتعد الإنسان بهذه الحالة عن كل المشاعر السلبية من الاكتئاب والحزن والقلق وغيرها.
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ويصل الكهنة البوذيون والزهاد الهنود إلى حالة الـ (نيرفانا) بعد فترات طويلة جدا من التأمل العميق، إلا أن الأمر وبطبيعة الحال صعب جدا على عامة الناس، وكل ما ذكرناه واقعي تماما على الرغم مما يبدو عليه الأمر من مجرد فكرة فلسفية. وبقي أن نذكر أن أصل كلمة (نيرفانا) من لغة الهند الأدبية القديمة ويطلق عليها اسم (اللغة السنسكريتية).
يصف بوذا النيرفانا على أنها حالة السلام التام للروح، وهي الحالة التي يكون فيها خاليا من التلهف، والغضب وأي معاناة أخرى.