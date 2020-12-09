نبيل فاروق يبدأ رحلته إلى عوالم أكثر رحابة وغرابة

رحيل الكاتب الدكتور نبيل فاروق

كان الكاتب نبيل فاروق صاحب تصور ملهم عن الموت، فقد اعتبره نوعا من الانطلاق الذهني، لا يحده الجسد، يصبح العقل فيه قادر على رؤية كل شيء في أى زمان ومكان، هذه الحالة التي يعيشها الإنسان وهو على حافة الموت ويعود منها بعد أن يرى أمورًا ومشاهد حقيقية تحدث في أماكن بعيدة أو أزمنة مغايرة.قال نبيل فاروق في أحد حواراته المصورة فيديو: "الموت تجربة من الانطلاق الذهني يرى فيها المخ أناس في مكان غير مكانه وكأنهم أمامه عينه، ويسافر العقل عبر أزمنة قديمة ومستقبلية، هي حالة تشبه النيرفانا التي يقدسها أهل التبت، لذلك يمكن القول أن الموت حالة من النيرفانا الطويلة والدائمة".مفهوم النيرفانا في البوذية الجاينية هي حالة الخلو من المعاناة، وتعتبر الـ(نيرفانا) هي حالة الانطفاء الكامل التي يصل إليها الإنسان بعد فترة طويلة من التأمل العميق، فلا يشعر بالمؤثرات الخارجية المحيطة به على الإطلاق، أي أنه يصبح منفصلا تماما بذهنه وجسده عن العالم الخارجي، والهدف من ذلك هو شحن طاقات الروح من أجل تحقيق النشوة والسعادة القصوى والقناعة وقتل الشهوات، ليبتعد الإنسان بهذه الحالة عن كل المشاعر السلبية من الاكتئاب والحزن والقلق وغيرها.