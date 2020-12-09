رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 09 ديسمبر 2020 الموافق 24 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

نبيل فاروق يبدأ رحلته إلى عوالم أكثر رحابة وغرابة

الأربعاء 09/ديسمبر/2020 - 07:32 م
نبيل فاروق
نبيل فاروق
إيمان عادل
طباعة
رحل عن عالمنا، منذ قليل، الكاتب نبيل فاروق، ليبدأ رحلته الجديدة مع الانطلاق الذهني، فرجل المستحيل، لم يعتبر الموت نهاية النهايات، بل هو انطلاقة هائلة للذهن إلى عوالم زمانية ومكانية أكثر رحابة وغرابة.

رحيل الكاتب الدكتور نبيل فاروق

كان الكاتب نبيل فاروق صاحب تصور ملهم عن الموت، فقد اعتبره نوعا من الانطلاق الذهني، لا يحده الجسد، يصبح العقل فيه قادر على رؤية كل شيء في أى زمان ومكان، هذه الحالة التي يعيشها الإنسان وهو على حافة الموت ويعود منها بعد أن يرى أمورًا ومشاهد حقيقية تحدث في أماكن بعيدة أو أزمنة مغايرة.

قال نبيل فاروق في أحد حواراته المصورة فيديو: "الموت تجربة من الانطلاق الذهني يرى فيها المخ أناس في مكان غير مكانه وكأنهم أمامه عينه، ويسافر العقل عبر أزمنة قديمة ومستقبلية، هي حالة تشبه النيرفانا التي يقدسها أهل التبت، لذلك يمكن القول أن الموت حالة من النيرفانا الطويلة والدائمة".

مفهوم النيرفانا في البوذية الجاينية هي حالة الخلو من المعاناة، وتعتبر الـ(نيرفانا) هي حالة الانطفاء الكامل التي يصل إليها الإنسان بعد فترة طويلة من التأمل العميق، فلا يشعر بالمؤثرات الخارجية المحيطة به على الإطلاق، أي أنه يصبح منفصلا تماما بذهنه وجسده عن العالم الخارجي، والهدف من ذلك هو شحن طاقات الروح من أجل تحقيق النشوة والسعادة القصوى والقناعة وقتل الشهوات، ليبتعد الإنسان بهذه الحالة عن كل المشاعر السلبية من الاكتئاب والحزن والقلق وغيرها.

يهمك أيضًا | موعد تشييع جثمان كاتب رجل المستحيل الدكتور نبيل فاروق


ويصل الكهنة البوذيون والزهاد الهنود إلى حالة الـ (نيرفانا) بعد فترات طويلة جدا من التأمل العميق، إلا أن الأمر وبطبيعة الحال صعب جدا على عامة الناس، وكل ما ذكرناه واقعي تماما على الرغم مما يبدو عليه الأمر من مجرد فكرة فلسفية. وبقي أن نذكر أن أصل كلمة (نيرفانا) من لغة الهند الأدبية القديمة ويطلق عليها اسم (اللغة السنسكريتية).

يصف بوذا النيرفانا على أنها حالة السلام التام للروح، وهي الحالة التي يكون فيها خاليا من التلهف، والغضب وأي معاناة أخرى.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

استشهاد وإصابة 6 ضباط وجندي نتيجة للأعمال القتالية الباسلة بسيناء

عاجل| أحمد طنطاوى يتعرض لوعكة صحية عقب خسارته

تفاصيل تسجيل استمارة التقدم للامتحان الالكتروني 2021 للصف الأول الثانوي.. الرابط والخطوات

شكرى: السيسى كان واضحًا عند حديثه عن سد النهضة مع ماكرون

الصور

image description

«يوسف» بطل تقليد التدريبات: حلمي تحقق وأعشق «محمد صلاح» (فيديو)

image description

جامعة أسيوط تنظم احتفالا بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد

image description

جامعة أسيوط تقيم ندوة للتوعية بمخاطر الفساد

image description

محافظ الجيزة: نضرب بيد من حديد لمكافحة الفساد

image description

مصرع 4 وإصابة 9 في حادث بدمياط

الأكثر قراءة

«الصحة» تحذر: لا تستخدم الكمامة مرتين أو تضعها على ذقنك

القبض على المتهم بإلقاء أموال على المواطنين بأوسيم.. ويعترف: «قصدى أتشهر»

وفاة الكاتب الكبير نبيل فاروق صاحب سلسلة «رجل المستحيل»

كورونا.. الأزهر يعلن عودة الإجازات الاستثنائية والتناوب 3 أيام أسبوعيًا

إنفوجراف

image description

4 نصائح غذائية لتقوية مناعة الجسم (إنفوجراف)

image description

مومياوات ملكية فى شوارع القاهرة (إنفوجراف)

image description

احذروا الإغلاق.. 9 عوامل تمنعكم من الصلاة في المساجد (إنفوجراف)

image description

«رحلتنا واحدة».. قصة حب معز مسعود وحلا شيحة (إنفوجراف)

نجم الساعة

اليوم.. الحكم على محسن السكري في «غسل الأموال»

منوعات

امرأة تنجو من السقوط في «نافثة بركانية»

أكثر عمليات البحث رواجًا في جوجل بالشرق الأوسط والعالم لعام 2020 ( فيديو)

ابتكار جديد لتنظيف البحر من المخلفات (فيديو)

قطط متحف «إرميتاج» تحصل على تركة طبيب فرنسي

أيام زمان

«أديب حرفته الصحافة».. فتحي غانم يكشف سر ارتباطه بصاحبة الجلالة

صاحب «الضربة القاضية».. حكايات الحب والرفض بين صلاح حافظ ونجوم الفن

«عندما تحكم الصدف والأقدار» حكاية حب أحمد حلمى ومنى زكى

سر تمرد محمود عوض على شيك فريد الأطرش

مقالات الرأي
عصام زكريا
أخطر فيلم في مهرجان "القاهرة": كيف تدفع ابنك إلى الانتحار؟!
د.مينا بديع عبدالملك
من أجل تواصل سلسلة خلفاء القديس مرقس
منى رجب
السينما تتحدى كورونا بمهرجان القاهرة السينمائى الدولى
ثروت الخرباوي
السلام والرحمة على كل الوطن
المزيد

الثقافة

«بصمة الموت».. كيف تنبأ نبيل فاروق بفيروس كورونا؟

نبيل فاروق يبدأ رحلته إلى عوالم أكثر رحابة وغرابة

«الكلمة الأخيرة».. كيف ودع نبيل فاروق أدهم صبري؟

وزيرة الثقافة تنعى نبيل فاروق: علامة بارزة فى الكتابة البوليسية