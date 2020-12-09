وزيرة الثقافة تنعى نبيل فاروق: علامة بارزة فى الكتابة البوليسية
الأربعاء 09/ديسمبر/2020 - 07:03 م
جمال عاشورطباعة
نعت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، وجميع الهيئات والقطاعات، الكاتب الروائي الدكتور نبيل فاروق الذي غيبه الموت اليوم ٩ ديسمبر عن عمر يناهز ٦٤ عاما إثر أزمة قلبية.
وقالت الوزيرة، إن الراحل يمثل علامة بارزة في الكتابة الروائية البوليسية التى تربت عليها أجيال من أبناء مصر والتي أسهمت في تشكيل وعيهم وفكرهم وتوجهت بالعزاء لأسرته وأصدقائه ومحبيه داعية الله أن يتغمد الفقيد برحمته.
يذكر أن الراحل من مواليد فبراير 1956، تخرج فى كلية الطب واشتهر بالأدب البوليسي والخيال العلمي.
وصدرت له مجموعة كبيرة من القصص ضمن سلسلة روايات مصرية للجيب وقدّم عدة سلاسل قصصية من أشهرها ملف المستقبل، ورجل المستحيل، وكوكتيل 2000. لاقت قصصه نجاحًا كبيرًا في العالم العربي، خاصة عند الشباب.
وزيرة الثقافة تنعي رحيل الكاتب الدكتور نبيل فاروق
وقالت الوزيرة، إن الراحل يمثل علامة بارزة في الكتابة الروائية البوليسية التى تربت عليها أجيال من أبناء مصر والتي أسهمت في تشكيل وعيهم وفكرهم وتوجهت بالعزاء لأسرته وأصدقائه ومحبيه داعية الله أن يتغمد الفقيد برحمته.
يذكر أن الراحل من مواليد فبراير 1956، تخرج فى كلية الطب واشتهر بالأدب البوليسي والخيال العلمي.
وصدرت له مجموعة كبيرة من القصص ضمن سلسلة روايات مصرية للجيب وقدّم عدة سلاسل قصصية من أشهرها ملف المستقبل، ورجل المستحيل، وكوكتيل 2000. لاقت قصصه نجاحًا كبيرًا في العالم العربي، خاصة عند الشباب.