وزيرة الثقافة تنعى نبيل فاروق: علامة بارزة فى الكتابة البوليسية

وزيرة الثقافة تنعي رحيل الكاتب الدكتور نبيل فاروق





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وقالت الوزيرة، إن الراحل يمثل علامة بارزة في الكتابة الروائية البوليسية التى تربت عليها أجيال من أبناء مصر والتي أسهمت في تشكيل وعيهم وفكرهم وتوجهت بالعزاء لأسرته وأصدقائه ومحبيه داعية الله أن يتغمد الفقيد برحمته.يذكر أن الراحل من مواليد فبراير 1956، تخرج فى كلية الطب واشتهر بالأدب البوليسي والخيال العلمي.وصدرت له مجموعة كبيرة من القصص ضمن سلسلة روايات مصرية للجيب وقدّم عدة سلاسل قصصية من أشهرها ملف المستقبل، ورجل المستحيل، وكوكتيل 2000. لاقت قصصه نجاحًا كبيرًا في العالم العربي، خاصة عند الشباب.