«الأيام تغتال ذكريات الطفولة».. رواد تويتر ينعون نبيل فاروق





شاهد رواد مواقع التواصل الاجتماعي ينعون رحيل الكاتب نبيل فاروق

وتصدر الكاتب الدكتور نبيل فاروق، محرك البحث عبر موقع "تويتر" بعد مرور دقائق على رحيله عنّا، فدشّن روّاد السوشيال ميديا هاشتاج باسم "الرجل المستحيل"، "نبيل فاروق".



وأعرب شاب من روّاد تويتر يدعى مختار أحمد، عن حزنه لرحيل الدكتور نبيل فاروق، وكتب قائلًا: "‏وداعًا دكتور نبيل فاروق، أشهر كاتب عربى فى فن الرواية البوليسية والخيال العلمي، رحمه الله وغفر له وأسكنه فسيح جناته.. نسألكم الفاتحة على روحه الطاهرة، ‎#نبيل_فاروق".



وكتب كريم من رواد تويتر: "‏‎#نبيل_فاروق #أحمد_خالد_توفيق، إحنا فعلًا كنا جيل محظوظ"، وكتب حساب باسم ناصف: ‏الساعات والأيام تغتال ذكريات الطفولة واحدة تلو الأخرى، البقاء والدوام لله وداعًا أستاذنا الكبير ومعلمنا د ‎#نبيل_فاروق". وتصدر الكاتب الدكتور نبيل فاروق، محرك البحث عبر موقع "تويتر" بعد مرور دقائق على رحيله عنّا، فدشّن روّاد السوشيال ميديا هاشتاج باسم "الرجل المستحيل"، "نبيل فاروق".وأعرب شاب من روّاد تويتر يدعى مختار أحمد، عن حزنه لرحيل الدكتور نبيل فاروق، وكتب قائلًا: "‏وداعًا دكتور نبيل فاروق، أشهر كاتب عربى فى فن الرواية البوليسية والخيال العلمي، رحمه الله وغفر له وأسكنه فسيح جناته.. نسألكم الفاتحة على روحه الطاهرة، ‎#نبيل_فاروق".وكتب كريم من رواد تويتر: "‏‎#نبيل_فاروق #أحمد_خالد_توفيق، إحنا فعلًا كنا جيل محظوظ"، وكتب حساب باسم ناصف: ‏الساعات والأيام تغتال ذكريات الطفولة واحدة تلو الأخرى، البقاء والدوام لله وداعًا أستاذنا الكبير ومعلمنا د ‎#نبيل_فاروق".





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ونعى أسامة الديب من روّاد السوشيال ميديا رحيل الكاتب الدكتور نبيل فاروق، قائلًا: "أول ما اتعلمت أقرأ كان رجل المستحيل وأدهم صبري وكنا بنأجر العدد من عند عم سامي بربع جنيه لمدة يومين.. ربنا يرحم الدكتور #نبيل_فاروق بحق مجهوده وخياله اللي فرق معانا وقتها كتير". ونعى أسامة الديب من روّاد السوشيال ميديا رحيل الكاتب الدكتور نبيل فاروق، قائلًا: "أول ما اتعلمت أقرأ كان رجل المستحيل وأدهم صبري وكنا بنأجر العدد من عند عم سامي بربع جنيه لمدة يومين.. ربنا يرحم الدكتور #نبيل_فاروق بحق مجهوده وخياله اللي فرق معانا وقتها كتير".

رحل عن عالمنا الكاتب الكبير الدكتور نبيل فاروق، أشهر كُتاب الخيال العلمي في مصر والوطن العربي وصاحب التحفة الأدبية "ملف المستقبل"، عن عمر يناهز 65 عامًا، إثر إصابته بأزمة قلبية مفاجئة، ويشيع الجثمان غدًا الخميس بعد صلاة الظهر من مسجد طلعت مصطفى بالرحاب.