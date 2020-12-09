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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

598 إصابة بكورونا في الجزائر

الأربعاء 09/ديسمبر/2020 - 07:03 م
كورونا في الجزائر
كورونا في الجزائر
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قال الدكتور جمال فورار الناطق باسم اللجنة الوطنية لمتابعة فيروس كورونا بالجزائر، اليوم الأربعاء، إنه تم تسجيل 598 حالة إصابة بفيروس كورونا و15 حالة وفاة، في يوم واحد.

وأضاف فورار- في مؤتمره الصحفي اليومي- أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 90 ألفا و14 حالة إصابة، وإجمالي الوفيات إلى 2554 حالة وفاة.

وأوضح فورار: أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 58 ألفا و654 حالة، بعد شفاء 208 حالات خلال يوم واحد، مشيرا إلى أن أغلب الوفيات من بين كبار السن، فضلا عن وجود 42 مصابا في العناية المركزة.

وكانت أعلى حصيلة للإصابات بالكورونا في الجزائر قد بلغت 1133 حالة إصابة في يوم واحد، وتم تسجيلها في 24 نوفمبر الماضي.

يذكر أن أغلب الإصابات كانت تتركز في ولاية البليدة، التي تبعد عن الجزائر العاصمة 36 كيلومترا غربا، وتم فرض حجر صحي كامل عليها منذ يوم 24 مارس الماضي لمدة شهر، بسبب انتشار حالات الإصابة بها.

وأعلنت السلطات الجزائرية تشديد حظر التجوال المفروض حاليا بسبب الكورونا ليصبح من 8 مساء إلى 5 صباحا في 34 ولاية من بينها الجزائر العاصمة.

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