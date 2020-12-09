التجارة: تعزيز الروابط الاستثمارية بين الدول العربية والإفريقية يحقق التنمية

أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، أن تعزيز الروابط الإستثمارية بين دول المنطقة العربية والإفريقية تمثل ركيزة أساسية لتحقيق خطط التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة لشعوب الأمتين العربية والإفريقية، منوهة إلى الدور المحورى الذى تلعبه مصر فى إطار دورها الريادى فى منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، وهو ما يظهر جليًا فى تبنى مصر العديد من المبادرات التنموية، التى تستهدف تحقيق الرخاء للشعوب العربية والإفريقية على حد سواء.جاء ذلك، فى سياق كلمة الوزيرة التى ألقتها خلال مشاركتها نيابة عن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بفعاليات المؤتمر الصحفى الخاص بالإعلان عن التوصيات الصادرة عن مؤتمر الاستثمار العربى الإفريقى المشترك والتعاون الدولى فى دورته الـ٢٣ والذى نظمته اتحاد المستثمرات العرب خلال شهر نوفمبر الماضى برعاية كريمة من جامعة الدول العربية، وذلك بمشاركة عدد كبير من المستثمرين المصريين والعرب والأفارقة من دول نيجيريا والسودان وجيبوتى والكويت والإمارات وليبيا واليمن.وقالت الوزيرة إن الرئيس عبد الفتاح السيسى يولى اهتماما كبيرا بالمرأة باعتبارها أحد أهم عناصر التنمية الاقتصادية بالمنطقة العربية ودول القارة الإفريقية، مشيرة إلى أن تجربة التعاون العربي الإفريقي تعد من أقدم تجارب التعاون الإقليمية إذ تمتد إلى أبعد وأعمق من مظاهر الجوار الجغرافي لتشمل الروابط الاقتصادية والثقافية والبشرية والحضارية، التي نسجتها قرون طويلة من الحراك الاجتماعي والتفاعل الحضاري بين الشعوب العربية والإفريقية، التى انعكست فى صورة تعاون عربي إفريقي مؤسسي فى مختلف المجالات منذ سبعينيات القرن الماضي.وأكدت جامع ضرورة التوسع في إقامة المشروعات والاستثمارات المشتركة، التى تسهم في تعميق الصلة بين العرب والأفارقة إلى جانب تعزيز الشراكة الاستراتيجية في مجالات الإنتاج والمشروعات المشتركة وتنشيط حركة التبادل التجاري بين الأشقاء على مستوى المنتجات الكاملة والنصف مصنعة، بالإضافة إلى تدعيم المؤسسات المالية القائمة كبنك التنمية الإفريقي والمصرف العربي للتنمية الاقتصادية، وغيرها من المؤسسات لتكون قادرة على التنمية في القارة الافريقية فضلًا عن العمل على دراسة إنشاء منطقة تجارة تفضيلية والسعى لإقامة معارض إفريقية عربية لزيادة شبكة التفاعلات الاقتصادية المشتركة ولتحقيق أكبر قدر من التعاون والتكامل.ولفتت جامع الى حرص مصر على إتاحة الفرصة أمام المرأة المصرية للمشاركة فى كافة المناحى الاقتصادية والاجتماعية ليس على المستوى المحلى فقط، وإنما على المستوى الإقليمى أيضا وبصفة خاصة فى مجالات المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيرة فى هذا الإطار إلى أن الدورة الماضية من معرض تراثنا، الذى عقد خلال شهر أكتوبر الماضى شهدت اختيار دولة السودان كضيف شرف المعرض؛ حيث حظى الجناح السودانى بإقبال كبير من زوار المعرض وهو ما يعكس حرص مصر على تعزيز علاقات الشراكة مع الدول الإفريقية والعربية.وقالت إن التوصيات الصادرة عن المؤتمر تعد نواة قوية للتعاون بين الأمتين العربية والإفريقية وتمثل بداية مهمة لتعزيز العمل المشترك بين الدول العربية والإفريقية، معربةً عن ثقتها الكاملة في دور سيدات الأعمال في الدول العربية وقارة إفريقيا فى رسم مستقبل الأمة للوصول إلى هدف التنمية الاقتصادية المستدامة.وفى ختام كلمتها وجهت الوزيرة الشكر لاتحاد المستثمرات العرب برئاسة الدكتورة هدى يسى على عقد هذا المؤتمر، مشيرةً إلى أهمية تنظيمه بشكل دوري بهدف التشاور لتحقيق تنمية شاملة بالوطن العربى وقارة إفريقيا واستغلال كافة الموارد المتاحة فى شتى المجالات لتحفيز النمو الاقتصادى المستدام.من جانبها أكدت الدكتورة هدى يسي رئيس اتحاد المستثمرات العرب أن تحقيق التنمية الذى يعتبر بحق التحدي الرئيسي الذى نجابهه جميعًا، يستدعى منا تطوير آليات العمل الإفريقي المشترك والأخذ بنموذج التكامل والاندماج الإقليمي.وأشارت إلى أنه من أهداف اتحاد المستثمرات العرب العمل على تعزيز التجارة البينية ودعم المشروعات الاستثمارية، ومن هذا المنطلق قمنا بالتوجه بوضع الخطط المستقبلية للعمل على فتح الأسواق الاستثمارية أمام رجال وسيدات الأعمال المصريين والعرب، وذلك من أجل دعم التعاون المصري العربي والإفريقي.وأعلنت هدى يسي رئيس اتحاد المستثمرات العرب؛ عن توجه وفد من الاتحاد برئاستها إلى نيجيريا خلال الفترة من 20 حتى 27 ديسمبر الجارى بدعوة رسمية من السيدة فاطيما بخارى نجلة رئيس جمهورية نيجيريا وعقد عدة لقاءات مع مسؤولى الحكومة النيجيرية لدعم التعاون المنشود.وإشارت الى أن الاهتمام بالسوق الإفريقي يأتى فى إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بأهمية دعم التعاون مع دول القارة الإفريقية فى كافة المجالات خاصة القطاع الاقتصادي وفى ظل اتفاقية التجارة الحرة القارية بين الدول الإفريقية التى أطلقها فخامة الرئيس خلال رئاسته للاتحاد الإفريقي فى عام 2019.هذا وقد تضمنت التوصيات الصادرة عن المؤتمر عددا من النقاط منها:• التقدم بطلب لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي لرعاية ودعم إنشاء تكتل اقتصادى للمرأة العربية والإفريقية.• دعوة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية للمشاركة ودعم تفعيل آليات عمل التكتل الاقتصادي للمرأة العربية والإفريقية المأمول في إنشائه.• قيام اتحاد المستثمرات العرب بإقامة معهد خاص لتدريب الشباب وتعليم ثقافة الكفاح والوعى بأهمية العمل، وذلك بالتعاون مع الشيخة فجر بنت علي بن راشد آل خليفة مملكة البحرين الرئيس التنفيذي لمؤسسه فجر التنمية الذات للتعليم والتدريب، ورئيس لجنة التنمية المستدامة لاتحاد المستثمرات العرب بالبحرين والجامعات المصرية والهيئة العربية للتصنيع.• التقدم بالشكر للشيخة فجر بنت علي بن راشد آل خليفة مملكة البحرين رئيس لجنة التنمية المستدامة لاتحاد المستثمرات العرب بالبحرين على دعوتها الكريمة لانعقاد المؤتمر السنوى القادم لاتحاد المستثمرات العرب فى مملكة البحرين بمشاركة سيدات الأعمال بالدول العربية توطيدا للتعاون المشترك مع دول المنطقة العربية.• العمل على زيادة التلاحم الاقتصادي والتجارة بين الدول العربية والإفريقية من خلال المجتمع المدني والقطاع الخاص.• العمل على دعم المراة المستثمرة ودراسة دعوة غرفة تجارة تشاد نحو العمل على تأسيس منظومة تمويل للمرأة المستثمرة، ومشاركة ممثلي الغرفة باتحاد المستثمرات العرب.• الدعوة إلى إقامة معارض ومؤتمرات للترويج للصناعات العربية والإفريقية على أن يتم ذلك بالتناوب بين الدول.• الطلب من الحكومات العربية والإفريقية المزيد من دعم منتجات المجتمع المدني والقطاع الخاص المعنية بتمكين المرأة اقتصاديًا واجتماعيا.