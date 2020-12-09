جومانا مراد تحضر «عنها» رفقة زوجها فى «القاهرة السينمائى» (صور)

حضرت النجمة جومانا مراد، العرض الخاص بفيلم «عنها»، ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في نسخته الـ42، برفقة زوجها المنتج الأردني الدكتور ربيع بسيسو، والذي ظهر لأول مرة على الريد كاربت منذ انطلاق الدورة الحالية.ولفت الثنائي الأنظار بشدة خلال مرورهما على السجادة الحمراء، حيث ظهرا بإطلالة متناسقة للغاية وكلاسيكية فخمة باللون الأسود على عكس ما ظهرت به جومانا مراد، خلال حفل الافتتاح، حيث تواجدت يومها بمفردها بفستان أحمر لامع ومثير.وأعلنت جومانا مراد، منذ اليوم الأول من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، أنها ستقوم بمشاهدة كل الأفلام الجيدة ومتابعتها، واضعة فيلم «حظر تجول»، والذي تقوم ببطولته إلهام شاهين، إلى جانب أمينة خليل، وأحمد مجدي، وعارفة عبدالرسول، تأليف وإخراج أمير رمسيس، على رأس الأعمال المشاركة التي ستحظى باهتمامها.يذكر أن فيلم «عنها» بطولة ندى الشاذلي، وفدوى عابد، وصلاح فهمي، وأحمد مالك، مدير التصوير عبدالسلام مرسي، والإشراف العام على الديكور أنسي أبوسيف، من إنتاج دينا فاروق، وسيناريو وإخراج إسلام العزازي.